به گزارش خبرنگار مهر، علی خدادادی پیش از ظهر امروز شنبه در جلسه بررسی تفاهمنامه آموزش سربازان در رشتههای مرتبط با هلال احمر، اظهار کرد: با توجه به طرح ارائه شده از سوی ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر حرفهآموزی سربازانی که خدمت سربازی خود را در خوزستان میگذرانند، قرار است جمعیت هلالاحمر خوزستان و سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان برنامههای مشترکی را در این زمینه داشته باشند.
وی افزود: در قالب این تفاهمنامه دورههای کوتاهمدت کمکهای اولیه و امدادی برای توانمندسازی سربازان برای مقابله و مواجه با حوادث و بلایای طبیعی توسط جمعیت هلالاحمر برگزار شود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خوزستان تصریح کرد: با توجه به اشتراکاتی که هلالاحمر و سپاه برای آموزش همگانی و آموزشهای تخصصی دارند به طور حتم فرصت مناسبی پیدا میشود تا از این تعامل برای همکاریهای بیشتر استفاده لازم را ببریم و برنامههای کلی جمعیت هلالاحمر را در خصوص آسیبهای اجتماعی و توانمندسازی و مصونیت سازی جوانان در کنار مهارتآموزی آنان اجرا کنیم.
خدادادی گفت: این طرح فرصت مناسبی برای توسعه و تعمیق هلال احمر و سپاه در زمینه آموزشهای تخصصی است تا زمینه توانمندسازی و کاهش خطرپذیری را در جامعه فراهم کنیم.
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