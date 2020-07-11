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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۰۵

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان:

سربازان خوزستانی با آموزش‌های امدادی آشنا می شوند

سربازان خوزستانی با آموزش‌های امدادی آشنا می شوند

اهواز- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان گفت: تفاهم‌نامه اجرای طرح برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی کمک‌های اولیه و امدادی بین هلال احمر خوزستان و سپاه ولی‌عصر (عج) خوزستان امضا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خدادادی پیش از ظهر امروز شنبه در جلسه بررسی تفاهم‌نامه آموزش سربازان در رشته‌های مرتبط با هلال احمر، اظهار کرد: با توجه به طرح ارائه شده از سوی ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر حرفه‌آموزی سربازانی که خدمت سربازی خود را در خوزستان می‌گذرانند، قرار است جمعیت هلال‌احمر خوزستان و سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان برنامه‌های مشترکی را در این زمینه داشته باشند.

وی افزود: در قالب این تفاهم‌نامه دوره‌های کوتاه‌مدت کمک‌های اولیه و امدادی برای توانمندسازی سربازان برای مقابله و مواجه با حوادث و بلایای طبیعی توسط جمعیت هلال‌احمر برگزار شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان تصریح کرد: با توجه به اشتراکاتی که هلال‌احمر و سپاه برای آموزش همگانی و آموزش‌های تخصصی دارند به طور حتم فرصت مناسبی پیدا می‌شود تا از این تعامل برای همکاری‌های بیشتر استفاده لازم را ببریم و برنامه‌های کلی جمعیت هلال‌احمر را در خصوص آسیب‌های اجتماعی و توانمندسازی و مصونیت سازی جوانان در کنار مهارت‌آموزی آنان اجرا کنیم.

خدادادی گفت: این طرح فرصت مناسبی برای توسعه و تعمیق هلال احمر و سپاه در زمینه آموزش‌های تخصصی است تا زمینه توانمندسازی و کاهش خطرپذیری را در جامعه فراهم کنیم.

کد مطلب 4971089

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