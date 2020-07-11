۳۲ هزار معلول در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه محمدی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: توانبخشی یکی از حوزههای فعالیت بهزیستی است که عمده کارها در این حوزه انجام میشود.
وی افزود: حوزه امور اجتماعی مرتبط با افراد از کار افتاده، زنان بی سرپرست و بدسرپرست و مهدهای کودک است.
مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: یکی از مهمترین اهداف در بهزیستی اشتغال است که سه درصد سهمیه ما به جامعه هدف تحت پوشش بهزیستی اختصاص مییابد اما در دستگاههای دولتی استخدام نیست لذا دو تا سه راهکار به همین منظور پیشنهاد داده شده است.
وی ادامه داد: در همین راستا کار فرمایانی که یک تا پنج معلول را به کار بگیرند میتوانند از تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی بهره مند شوند.
وی بیان کرد: همچنین حق بیمه این معلولان را نیز تا پنج سال پرداخت میکنیم که این مهم نیازمند فرهنگسازی رسانه است.
مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: کمیته اشتغال در بهزیستی استان تشکیل داده شده تا بتوان در شرکتهای صنعتی و کارگاههای صنعتی استان از نیروی معلول و جامعه هدف بهزیستی کار گرفت.
وی با اشاره به به وجود سه هزار و ۳۰۰ زن سرپرست خانوار در استان، گفت: ۳۲ هزار معلول نیز در استان وجود دارد که از این تعداد ۱۷ هزار و ۷۷۹ نفر مستمریبگیر سازمان بهزیستی هستند.
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