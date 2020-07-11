دختر ۱۲ ساله اناری به ۴ بیمار زندگی بخشید

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا عظیمی زاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اهدا کننده دختر ۱۲ ساله به نام پریسا گنجی احمد آباد ساکن انار بود که به دلیل تصادف ۱۲ تیرماه به بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان انتقال داده شده بود.

وی با بیان اینکه مرحومه گنجی اولین فرد اهدای عضو در حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال جدید بود، یادآور شد: قلب، کبد و دو کلیه وی به بیماران نیازمند اهدا شد.

وی ابراز داشت: بیمارستان حضرت علی بن ابیطالب (ع) رفسنجان روز پنجشنبه گذشته میزبان تیم جراحی قلب، کلیه و کبد برای برداشت بود و گیرنده قلب کودک چهار ساله در بیمارستان شهید رجایی تهران همزمان با پریسا برای گرفتن قلب آماده عمل و کبد و کلیه‌ها هم به شیراز منتقل شد.

عظیمی زاده تصریح کرد: تا کنون در رفسنجان ۹ اهدای قلب انجام گرفته که سه مورد با اورژانس هوایی در این بیمارستان انجام شده است.

مسئول هماهنگ کننده اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بیان کرد: عمل برداشت اعضا بدن با تیم جراحی اتاق عمل همین بیمارستان با حضور جراح قلب از تهران و جراح کبد و کلیه از کرمان انجام شد.