نوک پیکان جنگ نرم دشمنان از بین بردن حجاب در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی ظهر روز شنبه در دیدار با بسیج جامعه زنان سپاه امیرالمومنین (ع) استان ایلام به مناسبت هفته عفاف و حجاب بر لزوم تدوین سیاست مدون در حوزه عفاف و حجاب تاکید.

وی تصریح کرد: مطالبه گری در بحث عفاف و حجاب نیاز به برنامه ریزی و کار علمی در هیئت‌های اندیشه ورز با حضور کارشناسان فرهنگی، هنری و علمی در عرصه‌های مختلف دارد تا بتوانیم با استفاده از خروجی آن فرهنگ عفاف و حجاب در بین اقشار مختلف جامعه را ترویج کنیم.

امام جمعه ایلام با اشاره به اینکه نوک پیکان جنگ نرم دشمنان بر علیه کانون خانواده و از بین بردن حیا و عفاف در جامعه است، بیان کرد: حجاب اسلامی نماد مقاومت در برابر دشمنانی است که به دنبال گسست فرهنگی و تخریب بنیان خانواده ایرانی هستند.

وی تصریح کرد: در طی ۴۰ سال از عمر انقلاب، در طی برنامه‌های حساب شده دشمنان و با یک شیب ملایم برخی ناهنجاری‌ها در امر حجاب در جامعه رایج شده است.

کریمی تبار افزود: بی حجابی در داخل خودروهای شخصی یک پدیده منکر و زشت است که عده‌ای به دنبال ترویج آن در سطح جامعه هستند و برخورد جدی با این عمل منکر وظیفه مسئولان است.

وی گفت: تولید پوشاک و البسه متناسب با فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی وظیفه متولیان صنعت و تجارت است و بایستی مورد توجه جدی قرار بگیرد.