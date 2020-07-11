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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۰۴

امام‌ جمعه ایلام:

نوک پیکان جنگ نرم دشمنان از بین بردن حجاب در جامعه است

نوک پیکان جنگ نرم دشمنان از بین بردن حجاب در جامعه است

ایلام-امام‌ جمعه ایلام با اشاره به اینکه مطالبه گری در بحث حجاب و عفاف نیازمند برنامه ریزی است، گفت: نوک پیکان جنگ نرم دشمنان از بین بردن حجاب و عفاف است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی ظهر روز شنبه در دیدار با بسیج جامعه زنان سپاه امیرالمومنین (ع) استان ایلام به مناسبت هفته عفاف و حجاب بر لزوم تدوین سیاست مدون در حوزه عفاف و حجاب تاکید.

وی تصریح کرد: مطالبه گری در بحث عفاف و حجاب نیاز به برنامه ریزی و کار علمی در هیئت‌های اندیشه ورز با حضور کارشناسان فرهنگی، هنری و علمی در عرصه‌های مختلف دارد تا بتوانیم با استفاده از خروجی آن فرهنگ عفاف و حجاب در بین اقشار مختلف جامعه را ترویج کنیم.

امام جمعه ایلام با اشاره به اینکه نوک پیکان جنگ نرم دشمنان بر علیه کانون خانواده و از بین بردن حیا و عفاف در جامعه است، بیان کرد: حجاب اسلامی نماد مقاومت در برابر دشمنانی است که به دنبال گسست فرهنگی و تخریب بنیان خانواده ایرانی هستند.

وی تصریح کرد: در طی ۴۰ سال از عمر انقلاب، در طی برنامه‌های حساب شده دشمنان و با یک شیب ملایم برخی ناهنجاری‌ها در امر حجاب در جامعه رایج شده است.

کریمی تبار افزود: بی حجابی در داخل خودروهای شخصی یک پدیده منکر و زشت است که عده‌ای به دنبال ترویج آن در سطح جامعه هستند و برخورد جدی با این عمل منکر وظیفه مسئولان است.

وی گفت: تولید پوشاک و البسه متناسب با فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی وظیفه متولیان صنعت و تجارت است و بایستی مورد توجه جدی قرار بگیرد.

کد مطلب 4971095

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