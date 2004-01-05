16 دي ماه در دفاع مقدس

16 دي

1359

امروز جمعي از دانشجويان پيرو خط امام و بسيجيان در منطقه هويزه در محاصره يگانهاي زرهي دشمن بعثي قرار گرفته و جمع بسياري از آنان به شهادت رسيدند . اين حادثه در ادامه عمليات نصر اتفاق افتاد . پس از آن كه نيروهاي ارتش توانستند به اهداف از پيش تعيين شده دست يابند ؛ به دليل نبودن مهمات و عدم احداث جاده تداركاتي در عقبه منطقه ، نيروهاي ارتش عقب نشيني كردند اما جمعي از رزمندگان سپاه خوزستان به فرماندهي حسين علم الهدي در منطقه باقي مانده و پس از مدتي در محاصره تانكهاي دشمن قرار گرفتند . در پي اين محاصره بيش از 160 نفر از اين عزيزان به فيض شهادت نايل آمدند .



400 تانك و خودرو دشمن در جبهه جنوب سالم به غنيمت گرفته شد .



نيروهاي عراقي 10 كيلومتر از جبهه گيلانغرب عقب رانده شدند .

تاكنون بيش از 2000 نظامي عراقي اسير شده اند .



دو تيپ زرهي عراق در كرخه منهدم شد.

صدام حسين خانواده افسران ارشد ارتش عراق را براي زير فشار قرار دادن آنها ، گروگان گرفت .



300 مزدور عراقي در سوسنگرد به هلاكت رسيدند .



نيروهاي عراقي حدود 22 كيلومتر يعني از سوسنگرد تا پادگان حميد عقب نشيني كردند .

1360

حمله نفوذي عراق به مواضع ايران در جبهه شوش شكست خورد .



حزب الدعوه عراق ارتشيان اين كشور را از همكاري با صدام بر حذر داشت .



يك عمليات ايذايي در جبهه كرخه نور اجرا شد كه طي اين عمليات 19 نفر كشته و زخمي و 8 نفر اسير شدند .



تبادل آتش بين نيروهاي خودي و دشمن در جبهه هاي آبادان ، كناره غرب كارون ، شمال نيسان و تنگ چزابه ادامه دارد .

1361

ميهمانان كنگره جهاني جمعه و جماعات از آثار جنايات صدام در جنوب كشور بازديد كردند.



با دفع يك حمله نيروهاي بعثي در منطقه غرب 20 نفر از سربازان عراقي كشته وعده اي ديگر زخمي شدند.



در منطقه چقا حمام يك راه تداركاتي نيروهاي مزدور بعث عراق هدف توپخانه نيروهاي ايراني قرار گرفت .



حملات متعدد در جبهه هاي نوسود ومريوان بر مواضع دشمن همچنان ادامه دارد .



نفوذ گشتي هاي دشمن در منطقه محرم سركوب و 51 تن از قواي صدامي به هلاكت رسيدند.



رزمندگان اسلام به مواضع دشمن در ارتفاعات شهرك طيب عراق زير آتش گرفتند .



چند باب منزل مسكوني در آبادان بر اثر اصابت خمپاره ويران شد.



طارق عزيز با وزير دفاع فرانسه چارلز هرنو در مورد خريد 30 ميراژ ، موشكهاي ضد تانك و اگزوست ، صد تانك A-M-X 30 و هلي كوپتر وارد مذاكره شد .

1363

دادستان انقلاب شيراز در يك مصاحبه مطبوعاتي اعلام كرد : دو توطئه هواپيماربايي در شيراز كشف و خنثي شد .



نقل و انتقال نيروهاي عراقي در ارتفاعات درينه با آتش ايران متوقف شد .



چند هواپيماي متجاوز منطقه عين خوش از توابع دهلران را بمباران كردند .



در مناطق شرهاني ، زبيدات و فكه درگيري به شدت ادامه دارد .



در منطقه باختران و ايلام عمليات گشتي هاي دشمن با هوشياري نيروهاي پدافندي خودي ناكام ماند .



بمباران روستاهاي دهلاويه ، برديه و الفاني از توابع سوسنگرد و بستان موجب شهادت 8 نفر و زخمي شدن 28 تن از هموطنانمان گرديد .

1364

رئيس مجلس شوراي اسلامي در ديدار با نخست وزير تركيه گفت : كميسيون صلح [ سازمان كنفرانس اسلامي ] كه تركيه نيز عضو آن است بايد صريحا اعلام كند كه صدام مسوول جنگ است و بايد محاكمه شود .



اجلاس وزراي كنفرانس اسلامي امروز در فاس مراكش ، آغاز به كار كرد .



پادگان نظامي كولك در غرب رواندوز صبح امروز در حمله شكاري بمب افكنهاي ايران بمباران شد .



رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق از ارتش عراق خواست همگام با مردم براي استقلال سرزمين خود به پا خيزند .

تبادل آتش در جبهه هاي عملياتي غرب كشور به هلاكت بيش از 25 تن انجاميد .



با اجراي آتش رزمندگان اسلام در منطقه سومار و كاني شيخ فعاليت يگانهاي زرهي مهندسي دشمن تحت كنترل نيروهاي خودي قرار گرفت .