لزوم دوره آموزش کارشناس ارزیابی اقامتگاه بوم گردی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، زاهد شفیعی مدیرکل دفتر مطالعات آموزش گردشگری با بیان اینکه هدف از طراحی دوره آموزشی تکمیلی «کارشناس ارزیابی اقامتگاه بومگردی»، تسلط کامل کارشناسان ارزیابی تأسیسات گردشگری نسبت به ضوابط و ویژگیهای اقامتگاههای بومگردی است؛ گفت: از این پس کارشناسان ارزیابی تأسیسات گردشگری برای دریافت مجوز ارزیابی اقامتگاههای بومگردی، ملزم به گذراندن دوره آموزشی تکمیلی «کارشناس ارزیابی اقامتگاه بومگردی» هستند.
وی درباره محتوا و نحوه اجرای دوره مذکور گفت: این دوره آموزشی به صورت کارگاههای عملی تشریح ضوابط ساختمان و تأسیسات، تجهیزات و ملزومات، خدمات به میهمان، منابع انسانی و آموزش، ایمنی و بهداشت و توسعه پایدار و دسترسی، مطابق با «ضوابط بهرهبرداری، ارزیابی و درجهبندی اقامتگاههای بومگردی» به مدت ۱۲ ساعت برگزار میشود.
مدیرکل دفتر مطالعات آموزش گردشگری ادامه داد: مؤسسات آموزشی گردشگری در سراسر کشور میتوانند در صورت دارا بودن شرایط لازم برای اخذ مجوز برگزاری این دوره اقدام و مدرسین معرفی شده میبایست علاوه بر دارا بودن سوابق تجربه عملی در حوزه بومگردی، گواهینامه معتبر دوره آموزشی کوتاهمدت «کارشناس ارزیابی تأسیسات گردشگری» را نیز ارائه کنند.
پیش از این و در سال ۱۳۹۸، دوره آموزشی «کارشناس ارزیابی و مدیرفنی طرح تطبیق ضوابط تأسیسات گردشگری» و همچنین «ضوابط بهرهبرداری، ارزیابی و درجهبندی اقامتگاههای بومگردی» توسط وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ابلاغ شده بود.
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