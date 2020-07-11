هیأت ارزیابی متون بخش دانشجویی جشنواره تئاتر مقاومت مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت، طی احکامی جداگانه فارس باقری، میلاد اکبرنژاد و جواد صداقت را به عنوان اعضای هیأت ارزیابی متون بخش دانشجویی جشنواره معرفی شدند.
فارس باقری متولد ۱۳۵۴ نویسنده و کارگردان، دارای مدرک دکتریِ مطالعات تخصصی تئاتر از دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه تهران، دانشگاه هنر و دانشگاه سوره است. تاکنون از وی نمایشنامههای متعددی منتشر شده است و کارگردانی و اجرای چندین نمایش را در کارنامه هنری خود دارد. همچنین وی نمایشنامهنویس برگزیده جایزه بزرگ ادبیات نمایشی سالِ ایران در سالهای ۱۳۸۱ و ۱۳۹۴ و نمایشنامهنویس برگزیده جشنواره بینالمللی فجر در سال ۱۳۹۳ بوده است.
میلاد اکبرنژاد متولد ۱۳۵۴، فارغالتحصیل کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. وی چندین داستان، مقاله و یادداشت در حوزه تئاتر، نمایشنامهنویسی و رسانه نوشته است. خلق بیش از پنجاه نمایشنامه، کارگردانی و نگارش بیش از ۳۵ نمایش رادیویی و کارگردانی چندین تلهتئاتر تلویزیونی در کارنامه اکبرنژاد دیده میشود. وی در جشنوارههای مختلفی همچون عاشورائیان، تئاتر فجر و … موفق به دریافت جایزه در بخشهای نمایشنامهنویسی و کارگردانی شده است.
جواد صداقت متولد ۱۳۵۷ در بندر بوشهر، نویسنده، کارگردان، دراماتورژ، بازیگر و طراح صحنه است. وی مدرس و عضو هیأت علمی گروه سینما و تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان بوشهر است. داوری و بازبینی در چندین جشنواره دانشجویی و استانی و نیز نگارش چندین پژوهش و ارائه مقالات تخصصی از جمله سوابق او بهشمار میرود. وی همچنین در چندین جشنواره استانی، ملی و بینالمللی، به عنوان کارگردان حضور داشته است.
هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت به همت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، آذرماه سال جاری و با دبیری حمید نیلی برگزارخواهد شد.
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