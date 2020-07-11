  1. استانها
  2. گیلان
۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۲۸

نماینده ولی فقیه در گیلان:

استفاده از ظرفیت جوانان خلاق و توانمند ضروری است

استفاده از ظرفیت جوانان خلاق و توانمند ضروری است

رشت- نماینده ولی فقیه در گیلان بر ضرورت استفاده از ظرفیت و توانمندی جوانان خلاق و همچنین شرکت های دانش بنیان تأکید کرد و گفت: مسئولان از این جوانان حمایت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله فلاحتی پیش از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از واحدهای دانش بنیان با اشاره به اینکه جوانان دارای ایده و خلاقیت آینده کشور را تضمین می‌کنند، اظهار کرد: مسئولان باید از ایده‌های این جوانان در توسعه و پیشرفت استان استفاده کنند.

وی بر ضرورت حضور میدانی مسئولان در شرکت‌های دانش بنیان و شنیدن حرف‌ها و آشنایی با مشکلات جوانان تأکید کرد و افزود: خوشبختانه در سال‌های اخیر شاهد دستاوردهای خوبی از شرکت‌های دانش بنیان فعال در کشور و استان گیلان هستیم.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه این جوانان نیازمند حمایت مسئولان هستند، گفت: بهره گیری از دستاوردها و تولیدات این جوانان که اکثر آنها مربوط به مردم است می‌تواند زمینه توسعه کشور و استان را فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات موجود با بهره گیری از توانمندی جوانان برطرف خواهد شد، تصریح کرد: گیلان جوانان توانمند و مستعد فراوانی دارد که در بخش‌های مختلف صنعت مانند غذایی، کشاورزی، دام و طیور، دریا و آب اهل فن و فناور باشند و نوآوری‌ها و محصولاتی ارائه و این موضوع مایه افتخار و مباهات است.

نماینده ولی فقیه در گیلان ادامه داد: تلاش این جوانان در عرصه تولید و فناروی آینده روشنی را برای انقلاب متصور می‌شود.

وی خواستار حمایت و پشتیبانی مسئولان استان از جوانان شد و گفت: مردم با خرید کالاهای داخلی و حمایت از این محصولات و مسئولان با پشتیبانی و حمایت‌های قانونی و نیز اجازه ندهند که جوانان توانمند در پیچ و خم‌های اداری گرفتار شوند.

کد مطلب 4971142

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها