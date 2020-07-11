استفاده از ظرفیت جوانان خلاق و توانمند ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله فلاحتی پیش از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از واحدهای دانش بنیان با اشاره به اینکه جوانان دارای ایده و خلاقیت آینده کشور را تضمین می‌کنند، اظهار کرد: مسئولان باید از ایده‌های این جوانان در توسعه و پیشرفت استان استفاده کنند.

وی بر ضرورت حضور میدانی مسئولان در شرکت‌های دانش بنیان و شنیدن حرف‌ها و آشنایی با مشکلات جوانان تأکید کرد و افزود: خوشبختانه در سال‌های اخیر شاهد دستاوردهای خوبی از شرکت‌های دانش بنیان فعال در کشور و استان گیلان هستیم.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه این جوانان نیازمند حمایت مسئولان هستند، گفت: بهره گیری از دستاوردها و تولیدات این جوانان که اکثر آنها مربوط به مردم است می‌تواند زمینه توسعه کشور و استان را فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات موجود با بهره گیری از توانمندی جوانان برطرف خواهد شد، تصریح کرد: گیلان جوانان توانمند و مستعد فراوانی دارد که در بخش‌های مختلف صنعت مانند غذایی، کشاورزی، دام و طیور، دریا و آب اهل فن و فناور باشند و نوآوری‌ها و محصولاتی ارائه و این موضوع مایه افتخار و مباهات است.

نماینده ولی فقیه در گیلان ادامه داد: تلاش این جوانان در عرصه تولید و فناروی آینده روشنی را برای انقلاب متصور می‌شود.

وی خواستار حمایت و پشتیبانی مسئولان استان از جوانان شد و گفت: مردم با خرید کالاهای داخلی و حمایت از این محصولات و مسئولان با پشتیبانی و حمایت‌های قانونی و نیز اجازه ندهند که جوانان توانمند در پیچ و خم‌های اداری گرفتار شوند.