  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۴۳

مدیرکل تعاون روستایی خراسان رضوی خبر داد:

خرید ۷۸ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خراسان رضوی

خرید ۷۸ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خراسان رضوی

تایباد ـ مدیر کل تعاون روستایی خراسان رضوی گفت: تاکنون ۷۸ هزار گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان توسط شبکه تعاون روستایی خریداری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج ناصری مقدم در جمع خبرنگاران گفت: خرید گندم تضمینی مازاد بر نیاز کشاورزان در چهار شهرستان سرخس، تایباد، جوین و جغتای، بالغ بر ۴۷ هزار تن گندم بوده است.

مدیر کل تعاون روستایی خراسان رضوی ابراز کرد: تاکنون بالغ بر ۷۸ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در ۱۶ شهرستان استان خراسان رضوی خریداری شده است.

وی افزود: شهرستان‌های تایباد، سبزوار، جوین، جغتای، رشتخوار، نیشابور، سرخس، صالح آباد، قوچان، چناران، تربت حیدریه، فریمان، درگز، کلات، بردسکن و خوشاب مراکز خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در شبکه تعاون روستایی را تشکیل می‌دهند که به صورت تمام وقت عملیات خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان انجام می‌شود.

کد مطلب 4971143

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها