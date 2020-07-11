خرید ۷۸ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج ناصری مقدم در جمع خبرنگاران گفت: خرید گندم تضمینی مازاد بر نیاز کشاورزان در چهار شهرستان سرخس، تایباد، جوین و جغتای، بالغ بر ۴۷ هزار تن گندم بوده است.

مدیر کل تعاون روستایی خراسان رضوی ابراز کرد: تاکنون بالغ بر ۷۸ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در ۱۶ شهرستان استان خراسان رضوی خریداری شده است.

وی افزود: شهرستان‌های تایباد، سبزوار، جوین، جغتای، رشتخوار، نیشابور، سرخس، صالح آباد، قوچان، چناران، تربت حیدریه، فریمان، درگز، کلات، بردسکن و خوشاب مراکز خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در شبکه تعاون روستایی را تشکیل می‌دهند که به صورت تمام وقت عملیات خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان انجام می‌شود.