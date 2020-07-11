به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، درست مثل هر صنعت دیگری، ترند بازاریابی موبایلی نیز هر ساله تغییر میکند. امروزه نوآوریهای حوزه موبایل در زمینه هوش مصنوعی، جستوجوی صوتی و … با سرعت در حال پیشرفت است. از این رو برای اینکه از پیشرفتهای گسترده در این حوزه جا نمانید باید بازاریابی کسب و کارتان را با شیوههای متداول روز همسو سازید. از این روست که بازاریابی موبایلی به عنوان ترند بازاریابی و موفقیت در کسب و کار در سال ۲۰۲۰ مطرح میشود.
برای اینکه بتوانید ترندهای بازاریابی موبایل را دنبال کرده و در این راه موفقیت کسب کنید، لازم است ۴ فاکتور زیر را به نحو احسن مدیریت کنید.
۱. محتوا
محتوا یکی از مهمترین مؤلفههای بازاریابی موبایلی است. از آنجایی که مردم به طور متوسط سه ساعت در روز را صرف گشت و گذار در موبایل خود میکنند، بنابراین بهتر است محتوای تولیدی شما ظرفیت بالایی برای جذب مخاطب داشته باشد تا بتواند در نظر مخاطبان مقبولیت پیدا کند. نکات طلایی محتوا که در ترند بازاریابی موبایلی در سال ۲۰۲۰ باید رعایت کنید شامل موارد زیر است؛
* محتوای مکتوب در وبسایت شما مانند وبلاگ و توضیحات محصول باید در پاراگرافهای کوتاه در حد ۳ یا ۴ جمله و با عنوانهای جذاب نوشته شود. تا کاربر شما از خواندن آن خسته نشود.
* محتوای ویدیویی نیز به دو دلیل باید تا حد امکان کوتاه و مختصر باشد. نخست اینکه فیلمهای کوتاهتر، از پهنای باند کمتری استفاده میکنند، بنابراین سرعت بارگذاری وب سایت کاهش مییابد. دوم اینکه مردم حوصله دیدن فیلمهای بلند را ندارند. از این رو سعی کنید از فیلمهای کوتاهتر استفاده کنید تا مخاطبان بهتر جذب کنند.
* محتوای تصویری و GIF ایجاد کنید که آزادی عمل بیشتری به شما میدهد، باید در اندازه بهینه و با کیفیت خوب تولید شود تا در سرعت بارگذاری صفحه شما تاثیر منفی نداشته باشد.
ماهیت بازاریابی در سال ۲۰۲۰ تغییر نکرده است، چراکه هدف از بازاریابی در نهایت جذب مشتری و وفاداری آن است، تولید محتوای با کیفیت یک تیرو دونشان است؛ شما هم کاربر را جذب میکنید هم آن را مطابق سلیقه موتور جستوجو تنظیم میکنید. بنابراین در نوشتن محتوای حرفهای و استاندارد از نیروی متخصص استفاده کنید
MOBILE SEO.۲
موتورهای جستوجو ابزاری غیرقابل حذف در دنیای مجازی هستند و مهمترین کارکرد آنها این است که در مورد محصولات، خدمات و یا هر موضوع دیگری که کاربران جستوجو میکنند، بهترین نتیجه را نمایش دهند. بنابراین طبیعی است که آن را مطابق استانداردهای موتور جستوجو بهینه کنید.
جستوجوی صوتی
بهینه سازی یکی از فاکتورهای مهم برای دیده شدن در نتایج جستوجو و قرار گرفتن در صدر نتایج است. برای سالها جستوجوی متنی بیشترین مقبولیت را در نظر کاربران داشت، اما این شیوه با گسترش تکنولوژی مبتنی بر موبایل و قابلیت جستوجوی صوتی که راحتتر از تایپ متن است، تا حدودی نسبت به گذشته کمرنگتر شده است.
در حالی که جستوجوی صوتی روز به روز بیشتر میشود، تلاش جدی برای سئو و بهینه سازی نسخههای موبایلی سایتها اولویت بیشتری پیدا کرده است. در نتیجه توجه به کلمات صوتی جستوجو شده، اهمیت بیشتری نسبت به قبل پیدا کرده است. بنابراین برای اینکه از ترندهای بازاریابی ۲۰۲۰ عقب نباشید، سئو موبایل را نباید نادیده بگیرید.
۳.پ یامک انبوه
کانالهای بازاریابی مدرن یک نقطه ضعف عمده دارند که بازاریابی پیامکی آن را ندارد. تقریباً تمام این کانالها فقط به تعداد محدودی از افراد مخاطب هدف دسترسی پیدا میکنند. دلیل این امر این است که معمولاً افراد در طول روز تبلیغات زیادی را در این کانالها مشاهده میکنند، بنابراین افراد به نادیده گرفتن اکثر آنها عادت دارند. اما ارسال پیامک اینطور نیست. ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی همچنان در صدر کانالهای ارتباطی با مخاطبان قرار دارد.
بازاریابی پیامکی در بر قراری ارتباط با مخاطبان، برنده میدان است. تکیه بر بازاریابی پیامکی از طریق ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی، تضمین میکند که ۹۵٪ از مخاطبان هدف، تبلیغات شما را میبینند ارسال پیامک انبوه در یک کمپین بازاریابی پیامکی در سال ۲۰۲۰ چند نکته طلایی دارد؛
* شخصی سازی پیامکهای ارسالی برای مشتریان خاص خود، به ویژه افرادی که به شما وفادار هستند.
* استفاده از دکمه فراخوان یا CTA برای تشویق مخاطبان به دنبال کردن موضوع تبلیغات شما در متن پیامک.
* استفاده از URL برای هدایت مخاطبان به سایت و بازدید از محصولات و خدمات سایت.
ارسال پیامک از طریق یک سامانه هوشمند یک شیوه ارتباطی منحصر به فرد برای ارتباط با تعداد وسیعی از مخاطبان در زمانی کوتاه است که معمولاً بازدید ۹۵ درصدی را به دنبال دارد. از این رو در صورتی که کلیدهای طلایی فوق در ارسال پیامک رعایت شود، میتوان گفت با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان، هدف شما از بازاریابی محقق میشود. ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی از طریق سامانه هوشمندی به نام پنل اس ام اس وب وان، ارزانترین، آسانترین و پربازدهترین شیوه بازاریابی کسب و کارها در سال ۲۰۲۰ است.
۴. اپلیکیشنهای موبایل
اپلیکیشنهای تلفن همراه به دلیل کاربرد بالای آنها، محبوبتر از وب سایتها هستند. استفاده از اپلیکیشنهای موبایل تجربه کاربری بهتری نسبت به نسخههای دسکتاپ به دنبال دارد. بنابراین داشتن یک برنامه کاربردی ویژه موبایل برای محصولات یا خدمات شما میتواند میزان فروش شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
راه اندازی اپلیکیشن سایت شما یک انتخاب هوشمندانه است. ورژن موبایلی یک سایت به کاربر امکان میدهد در هر مکانی، بدون اینکه به سیستم نیاز باشد تنها با چند کلیک روی وبسایت از خدمات شما بهره مند شود. بنابراین طبیعی است که بازاریابی کسب و کارها در سال ۲۰۲۰ نیز به این موضوع توجه بیشتری نشان دهد. به صورتی که داشتن نسخه موبایل از هر وبسایت میتواند عاملی برای فاصله گرفتن از رقبا و موفقیت بیشتر باشد.
رشد و پیشرفت تکنولوژی موبایل، همه جنبههای زندگی از جمله کار و تجارت را تحت تاثیر قرار داده و باعث شده است از این رو طبیعی است که ترند بازاریابی کسب و کارها در سال ۲۰۲۰ در حوزه موبایل مطرح شود. به این ترتیب بازاریابی موبایلی از طریق ۴ حوزه محتوا، سئو، پیامک انبوه و اپلیکیشنهای تلفن همراه میتواند برگ برنده شما در رقابت با سایر رقبا در حوزه کاریتان باشد.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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