مسئولان با عملکرد مناسب بار سنگین مسئولیت بهزیستی را کاهش دهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی در دیدار با مدیرکل بهزیستی استان قزوین که به مناسبت آغاز چهلمین سالگرد تأسیس این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: در واقع این یک فرصت طلایی است که در اختیار سازمان بهزیستی قرار گرفته که احسان و کرامت الهی از سوی کارکنان نصیب مددجویان می‌شود و در پیشگاه خدا قیمت بسیار بالایی دارد.

امام جمعه قزوین با بیان اینکه دو قانون الهی را باید یادآوری کنیم، افزود: خداوند متعال انسان‌ها را به گونه‎ای در دنیا آفریده که باید ماهیتشان در معرض امتحانات خاص خدا قرار گیرد، اگر ما هدف آفرینش را به خوبی بشناسیم، خواهیم دید که همه قطعات پازل زندگی اجتماعی انسان به طور دقیق کنار هم قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: از طرفی خداوند متعال رزاق است و رزق و هزینه هر چیزی را هم تعیین کرده است؛ آیات فراوانی درباره صدقات، انفاقات و زکات داریم که این منابع پایداری است و باید احیا شود و در این زمینه کوتاهی کردیم.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین ابراز کرد: مسئولین دو وظیفه مهم دارند، یکی اینکه محل تولید آسیب‌هایی از قبیل معلولیت، طلاق و اعتیاد و سایر آسیب‌ها را ترمیم کنند و شرایط جامعه به گونه‌ای نباشد که مواد مخدر یا معتاد تولید کند.

آیت الله عابدینی بیان کرد: از طرفی هم مسئولین باید مشکلات را جدی بگیرند و سهم ویژه‌ای برای آن قائل باشند و آن را مشکل خودشان هم بدانند؛ اگر مسئولینی که پول و امکانات و اختیارات دارند نیز به میدان نیایند، آن زمان بار سنگین مشکلات روی سازمان بهزیستی بیشتر می‌شود.