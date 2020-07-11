  1. استانها
  2. زنجان
۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۰۷

معاون جوانان جمعیت هلال احمر استان زنجان:

هلال احمر زنجان مسابقه «خاطره گویی احسان در کرونا» برگزار می کند

هلال احمر زنجان مسابقه «خاطره گویی احسان در کرونا» برگزار می کند

زنجان-معاون جوانان جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: جمعیت هلال احمر مسابقه«خاطره گویی احسان در کرونا» را با موضوع خاطره گویی ۱۱۲ ثانیه ای برای دانش آموزان برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمعیت هلال احمر زنجان، فاطمه جمشیدی افزود: در پی فعالیت‌های کانون‌های دانش آموزی هلال احمر در جهت تعمیق مفاهیم ارزشمند این جمعیت و با توجه به شیوع بیماری کرونا در دنیا، بخش ویژه سومین دوره مسابقات سرود و نمایش احسان با عنوان «خاطره گویی احسان در کرونا» با موضوع خاطره گویی ۱۱۲ ثانیه ای برگزار می شود.

وی اظهارداشت: هدف از برگزاری خاطره گویی احسان در کرونا تقویت حس بشردوستی و کمک به همنوع در میان نوجوانان، ایجاد روحیه شادابی و پویایی در ایام شیوع بیماری کرونا و ایجاد نشاط و تجلی رفتارهای بشردوستانه است.

معاون جوانان جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: در این بخش دانش آموزان می توانند طی ۱۱۲ ثانیه خاطره ای از احسان و نیکوکاری و یا فعالیت بشردوستانه در ایام شیوع کرونا که در حق کسی انجام داده اند را تعریف کنند.

جمشیدی افزود: شرکت در این بخش برای همه دانش آموزان ۷ تا ۱۸ سال آزاد است و لازم نیست عضو کانون های دانش آموزی هلال احمر باشند.

وی ادامه داد: طبق فراخون، داوری سومین دوره جشنواره احسان، در ۲ رده سنی هفت تا ۱۲ سال و ۱۲ تا ۱۸ سال انجام می شود و استفاده از حرکات دست، موسیقی، لباس و تغییر لحن گوینده مورد تاکید است و تکنیک های خاطره گویی و زیبایی خاطره مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

معاون جوانان جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: بر اساس این گزارش، در این جشنواره، کیفیت تصاویر و نصب پوستر جشنواره در هنگام ضبط الزامی بوده همچنین تن صدا نباید یکنواخت باشد، خاطرات براساس منطق و واقعیت تعریف شود، در این زمینه ترتیب خاطره گویی شامل مقدمه کوتاه و توصیف اتفاق و نتیجه گیری اهمیت دارد.

جمشیدی با بیان اینکه سایز فیلم ها باید p ۴۸۰ و بدون تدوین باشد، اضافه کرد: علاقه‌مندان می توانند آثار خود را تا پنجم مهرماه سالجاری در قالب لوح فشرده به مسوول امور جوانان شعب جمعیت هلال احمر استان زنجان تحویل دهند.

کد مطلب 4971177

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها