هلال احمر زنجان مسابقه «خاطره گویی احسان در کرونا» برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمعیت هلال احمر زنجان، فاطمه جمشیدی افزود: در پی فعالیت‌های کانون‌های دانش آموزی هلال احمر در جهت تعمیق مفاهیم ارزشمند این جمعیت و با توجه به شیوع بیماری کرونا در دنیا، بخش ویژه سومین دوره مسابقات سرود و نمایش احسان با عنوان «خاطره گویی احسان در کرونا» با موضوع خاطره گویی ۱۱۲ ثانیه ای برگزار می شود.

وی اظهارداشت: هدف از برگزاری خاطره گویی احسان در کرونا تقویت حس بشردوستی و کمک به همنوع در میان نوجوانان، ایجاد روحیه شادابی و پویایی در ایام شیوع بیماری کرونا و ایجاد نشاط و تجلی رفتارهای بشردوستانه است.

معاون جوانان جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: در این بخش دانش آموزان می توانند طی ۱۱۲ ثانیه خاطره ای از احسان و نیکوکاری و یا فعالیت بشردوستانه در ایام شیوع کرونا که در حق کسی انجام داده اند را تعریف کنند.

جمشیدی افزود: شرکت در این بخش برای همه دانش آموزان ۷ تا ۱۸ سال آزاد است و لازم نیست عضو کانون های دانش آموزی هلال احمر باشند.

وی ادامه داد: طبق فراخون، داوری سومین دوره جشنواره احسان، در ۲ رده سنی هفت تا ۱۲ سال و ۱۲ تا ۱۸ سال انجام می شود و استفاده از حرکات دست، موسیقی، لباس و تغییر لحن گوینده مورد تاکید است و تکنیک های خاطره گویی و زیبایی خاطره مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

معاون جوانان جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: بر اساس این گزارش، در این جشنواره، کیفیت تصاویر و نصب پوستر جشنواره در هنگام ضبط الزامی بوده همچنین تن صدا نباید یکنواخت باشد، خاطرات براساس منطق و واقعیت تعریف شود، در این زمینه ترتیب خاطره گویی شامل مقدمه کوتاه و توصیف اتفاق و نتیجه گیری اهمیت دارد.

جمشیدی با بیان اینکه سایز فیلم ها باید p ۴۸۰ و بدون تدوین باشد، اضافه کرد: علاقه‌مندان می توانند آثار خود را تا پنجم مهرماه سالجاری در قالب لوح فشرده به مسوول امور جوانان شعب جمعیت هلال احمر استان زنجان تحویل دهند.