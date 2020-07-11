قصد نداریم نفت شیل را از دور خارج کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب نیوز، محمد سانوسی بارکیندو پیش از نشست هفته آینده کمیته نظارت بر بازار اوپک و متحدانش (اوپک پلاس) در مصاحبه‌ای در نشست سراویک اعلام کرد پس از آنکه قیمت شاخص نفت آمریکا در ماه آوریل ناگهان منفی شد، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) هیچ برنامه‌ای برای بیکار کردن تولیدکنندگان نفت شیل آمریکایی نداشت.

ائتلاف اوپک پلاس در ماه آوریل و در پاسخ به سقوط قیمت نفت که در پی همه‌گیری ویروس کرونا اتفاق افتاد، با بزرگ‌ترین کاهش تولید در تاریخ موافقت کرد.

بارکیندو گفت: در اوپک به‌عنوان یک سازمان یا کشورهای عضو آن به‌صورت مجزا، هیچ هدفی برای حذف نفت شیل ایالات متحده آمریکا از بازار وجود نداشت. انجام این کار به نفع ما و صنعت جهانی نیست. بدون احتساب نفت شیل آمریکا، می‌توانستیم وارد بحران وخیم‌تری از آنچه در زمان همه‌گیری این بیماری می‌بینیم، شویم.

شرکت‌های حفاری شیل آمریکا هزینه بیشتری برای تولید نفت نسبت به همتایان خود در اوپک دارند، بنابراین کاهش قیمت‌ها در سال جاری تأثیر مخربی بر این صنعت داشته است. بحران ۲۱ آوریل به این دلیل رخ داد که ظرفیت ذخیره‌سازی کاشینگ اوکلاهما، منطقه اصلی تحویل نفت خام شیرین ایالات متحده تکمیل و به اجبار قیمت‌ها برای نخستین بار منفی شد.

دبیرکل اوپک تصریح کرد: اوپک خط ارتباطی با تولیدکنندگان مستقل آمریکا برقرار کرده است و از ایالات متحده و گروه G۲۰ برای کمک به برقراری دوباره ارتباط میان تولیدکنندگان اوپک پلاس قدردانی کرد.

قیمت نفت روز پنجشنبه (۱۹ تیرماه) در میان نگرانی‌ها درباره شیوع دوباره ویروس کرونا در ایالات متحده و دیگر کشورها کاهش یافت. قیمت شاخص نفت خام برنت در معاملات اولیه بعد از ظهر لندن ۴۳ دلار و ۲۰ سنت و قیمت شاخص دبلیوتی‌آی ۴۰ دلار و ۵۹ سنت بود.