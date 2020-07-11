۷ باغ تفریحی و گردشگری درکهگیلویه و بویراحمد پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید صفایی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این طرح‌ها در راستای مقابله با شیوع کرونا و به دلیل رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی پلمب شدند.

وی بیان داشت: همه طرح‌های گردشگری، تالاهار و باغ‌های تفریحی، موظف به اجرای پروتکل‌ها هستند.

صفایی با بیان اینکه در دو شهر یاسوج و سی سخت در پایان هفته‌ها در محل‌های گردشگری محدودیت‌ها اعمال می‌شود، گفت: استفاده از ماسک، رعایت پروتکل‌ها و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در همه مکان‌های گردشگری الزامی است.

وی افزود: در باغ‌های تفریحی نیز چنانچه دستورالعمل‌ها رعایت نشود، پلمب خواهد شد.

صفایی اظهار داشت: برای پیشگیری از ابتلاء به این بیمار مهلک همه باید تلاش کرده و از قانون تخطی نکنند چرا که جان خود و دیگران را در معرض خطر قرار می‌دهند.