۷ باغ تفریحی و گردشگری درکهگیلویه و بویراحمد پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید صفایی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این طرحها در راستای مقابله با شیوع کرونا و به دلیل رعایت نکردن پروتکلهای بهداشتی پلمب شدند.
وی بیان داشت: همه طرحهای گردشگری، تالاهار و باغهای تفریحی، موظف به اجرای پروتکلها هستند.
صفایی با بیان اینکه در دو شهر یاسوج و سی سخت در پایان هفتهها در محلهای گردشگری محدودیتها اعمال میشود، گفت: استفاده از ماسک، رعایت پروتکلها و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در همه مکانهای گردشگری الزامی است.
وی افزود: در باغهای تفریحی نیز چنانچه دستورالعملها رعایت نشود، پلمب خواهد شد.
صفایی اظهار داشت: برای پیشگیری از ابتلاء به این بیمار مهلک همه باید تلاش کرده و از قانون تخطی نکنند چرا که جان خود و دیگران را در معرض خطر قرار میدهند.
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