محمد حسن قوسیان مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه جمعیت هلال احمر برای گسترش «خانههای هلال» گفت: رئیس جمهور در حکم انتصاب رئیس جمعیت دو موضوع خانههای هلال و آموزش همگانی را در کنار سایر وظایف هلال احمر، مورد تاکید ویژه قرار دادند. رئیس جمعیت نیز از ابتدای شروع به کار خود، گسترش خانههای هلال را پیگیری کردند و با وجود فشارهای موجود به دلیل شیوع کرونا این امر تا حد خوبی پیش رفته است.
دبیرکل جمعیت هلال احمر افزود: در همین راستا نیز ساختاری مستقل ذیل حوزه دبیرکل جمعیت برای افزایش تعداد خانههای هلال ایجاد شده است. این ساختار وظیفه راهبری و نظارت بر روند اجرای طرح خانههای هلال را بر عهده دارد و مستقیماً برای هدف گذاری افزایش خانههای هلال ایجاد شده است.
قوسیان مقدم در خصوص تعداد خانههای هلال در کشور توضیح داد: در حال حاضر ۱۳۷۰ خانه هلال در کشور فعال است که مطابق با برنامه پنج ساله، این تعداد باید به ۵ هزار خانه برسد. هدف گذاری ما این است که همه روستاهای کشور را از این خدمت بهره مند کنیم اما نکته قابل توجه این است که کیفیت و اثربخشی مناسب خانههای هلال بر کمیت آن ارجحیت داشته است.
وی با اشاره بر نقش خانههای هلال در امدادرسانیها عنوان کرد: خانههای هلال ضمن اینکه ظرفیت بالایی در حوزههای اجتماعی و فرهنگی ایجاد میکنند، مهمترین اثر خود را بر موضوع مدیریت بحران در مراحل پیشگیری، آمادگی و مقابله خواهند داشت. با توسعه این خدمت از سوی جمعیت هلال احمر ضمن اینکه کارها در قبل و حین بحران با هدایت جمعیت، به خود مردم واگذار میشود، سرعت و کیفیت خدمات و امدادرسانیها نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت.
دبیرکل جمعیت هلال احمر ادامه داد: خانههای هلال شعب کوچک جمعیت هلال احمر هستند که کلیه خدمات و وظایفی که جمعیت بر عهده دارد را در شهرهای کوچک و روستاها به مردم ارائه میدهند. اقدامات این خانهها نیز به صور داوطلبانه بوده و یک مشارکت متقابل میان هلال احمر و جامعه هدف ایجاد میکند.
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