  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۰۸

قوسیان به مهر خبر داد

ایجاد ساختاری مستقل برای گسترش خانه‌های هلال در کشور

ایجاد ساختاری مستقل برای گسترش خانه‌های هلال در کشور

دبیرکل جمعیت هلال احمر گفت: ساختاری مستقل ذیل حوزه دبیرکل جمعیت برای افزایش تعداد خانه های هلال ایجاد شده است و وظیفه نظارت بر روند اجرای طرح خانه های هلال را بر عهده دارد.

محمد حسن قوسیان مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه جمعیت هلال احمر برای گسترش «خانه‌های هلال» گفت: رئیس جمهور در حکم انتصاب رئیس جمعیت دو موضوع خانه‌های هلال و آموزش همگانی را در کنار سایر وظایف هلال احمر، مورد تاکید ویژه قرار دادند. رئیس جمعیت نیز از ابتدای شروع به کار خود، گسترش خانه‌های هلال را پیگیری کردند و با وجود فشارهای موجود به دلیل شیوع کرونا این امر تا حد خوبی پیش رفته است.

دبیرکل جمعیت هلال احمر افزود: در همین راستا نیز ساختاری مستقل ذیل حوزه دبیرکل جمعیت برای افزایش تعداد خانه‌های هلال ایجاد شده است. این ساختار وظیفه راهبری و نظارت بر روند اجرای طرح خانه‌های هلال را بر عهده دارد و مستقیماً برای هدف گذاری افزایش خانه‌های هلال ایجاد شده است.

قوسیان مقدم در خصوص تعداد خانه‌های هلال در کشور توضیح داد: در حال حاضر ۱۳۷۰ خانه هلال در کشور فعال است که مطابق با برنامه پنج ساله، این تعداد باید به ۵ هزار خانه برسد. هدف گذاری ما این است که همه روستاهای کشور را از این خدمت بهره مند کنیم اما نکته قابل توجه این است که کیفیت و اثربخشی مناسب خانه‌های هلال بر کمیت آن ارجحیت داشته است.

وی با اشاره بر نقش خانه‌های هلال در امدادرسانی‌ها عنوان کرد: خانه‌های هلال ضمن اینکه ظرفیت بالایی در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی ایجاد می‌کنند، مهمترین اثر خود را بر موضوع مدیریت بحران در مراحل پیشگیری، آمادگی و مقابله خواهند داشت. با توسعه این خدمت از سوی جمعیت هلال احمر ضمن اینکه کارها در قبل و حین بحران با هدایت جمعیت، به خود مردم واگذار می‌شود، سرعت و کیفیت خدمات و امدادرسانی‌ها نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت.

دبیرکل جمعیت هلال احمر ادامه داد: خانه‌های هلال شعب کوچک جمعیت هلال احمر هستند که کلیه خدمات و وظایفی که جمعیت بر عهده دارد را در شهرهای کوچک و روستاها به مردم ارائه می‌دهند. اقدامات این خانه‌ها نیز به صور داوطلبانه بوده و یک مشارکت متقابل میان هلال احمر و جامعه هدف ایجاد می‌کند.

کد مطلب 4971182
ساناز باقری راد

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها