تحویل دو هزار و ۱۱۸واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علی عرب نژاد ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در چهلمین سالگرد تأسیس سازمان بهزیستی رویکرد ما مبتنی بر شفافیت و ارائه خدمت به ولی نعمتان جامعه و تلاش مضاعف با رعایت اصل کرامت و منزلت اجتماعی گروه‌های هدف است.

وی با اشاره به اینکه شعار امسال سازمان بهزیستی در گام دوم، شفافیت، تحول خدمت و ارتقای سلامت اجتماعی در خانواده است، افزود: خوشبختانه استانداری استان امسال دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به جامعه هدف مقیم در مراکز دولتی و غیردولتی که از بهزیستی مجوز گرفته بودند، کمک کرده است.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی با بیان اینکه بهزیستی سازمانی تخصصی و دانش محور است که خدمات عام و خاص به جامعه هدف ارائه می‌کند، گفت: سازمان بهزیستی خدمات خود را در سه راهبرد اساسی تجمیع کرده که اولین راهبرد مسئله پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه توانمندی و بازتوانی جامعه هدف دومین راهبرد سازمان بهزیستی در ارائه خدمات است، عنوان کرد: در حال حاضر ۳۰ مرکز بازتوانی و درمان اعتیاد در سطح استان فعالیت می‌کنند.

عرب نژاد با بیان اینکه اشتغال، مسکن و مناسب سازی از دیگر خدمات مهم سازمان بهزیستی است، اظهار داشت: اگر فضای اجتماعی مناسب سازی شود به برابری اجتماعی و استقلال جامعه هدف کمک شایانی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در حوزه اشتغال تعهد بهزیستی استان طی سال گذشته ۸۰۰ نفر بوده که خوشبختانه ۸۳۰ مورد محقق شده است، بیان کرد: همچنین در همین راستا ۲۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات تکلیفی ما بوده است.

عرب نژاد با بیان اینکه از مجموع اشتغال ایجاد شده ۱۰۰ نفر بیمه خویش فرمایی و ۷۰ نفر بیمه کارفرمایی هستند که چهار میلیارد و ۵۷۸ میلیون ریال در این خصوص هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه انتظار جامعه هدف از اشتغال ایجاد شغل است در صورتی که بهزیستی بستر ساز ایجاد اشتغال است، افزود: سقف تسهیلات خوداشتغالی تعیین شده ۵۰ میلیون تومان با نرخ ۴ درصد است.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی با بیان اینکه مسکن یکی از نیازهای اساسی جامعه هدف است، گفت: بهزیستی استان از سال ۸۸ تعهد ایجاد دو هزار و ۵۳۹ واحد را داشته که تا کنون دو هزار و ۱۱۸ واحد تحویل و ۴۲۸ واحد در دست احداث است.

وی ادامه داد: در سال گذشته طی تفاهم نامه‌ای مقرر شد ۸۱ واحد با مشارکت قرارگاه محرومیت زدایی، ۱۱ واحد با بسیج سازندگی و ۳۰ واحد با مشارکت قرارگاه خاتم الانبیاء ساخته شود.

عرب نژاد با بیان اینکه آمار مشارکت‌های مردم در سال گذشته نسبت به سال ۹۷ حدود ۲۱ درصد رشد داشته است، عنوان کرد: طی سال گذشته ۱۲۸ میلیارد و ۶۳۸ میلیون ریال مشارکت‌های مردمی در استان داشته ایم.

وی با اشاره به برنامه‌های بهزیستی استان طی هفته بهزیستی، اظهار داشت: غبارروبی مزار شهدا، رونمایی از سامانه کلیک ویو، دیدار با نماینده ولی فقیه، افتتاح ۱۷ واحد مسکونی در منطقه درح، برگزاری شورای مشورتی فرزندان تحت پوشش، افتتاح کمپ اعتیاد شهرستان نهبندان، افتتاح دو موسسه ذهن پویا شهرستان فردوس و افتتاح طرح اشتغال زنان سرپرست خانوار شهرستان بیرجند از اهم این برنامه‌ها است.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی ادامه داد: بر اساس مصوبه جدید تعرفه جرایم رانندگی دو درصد افزایش می‌یابد که تا سقف دو هزار میلیارد ریال جهت معلولین ناشی از رانندگی به بهزیستی اختصاص می‌یابد.