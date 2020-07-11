پروژه بزرگ آبرسانی به پیشوا از سد ماملو افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از افتتاح پروژه بزرگ آبرسانی به پیشوا از سد ماملو با حضور وزیر نیرو خبر داد.

عباسی افزود: پس از سال‌ها انتظار مردم و با پیگیری مستمر مسئولان و دستور معاون اول رئیس جمهور، عملیات اجرایی پروژه انتقال آب از تصفیه خانه هفتم تهران به پیشوا با هدف تأمین آب شرب پایدار از آذرماه سال گذشته با حضور استاندار محترم آغاز شد.

وی گفت: این پروژه بعد از حدود ۷ ماه تلاش مستمر و علیرغم وقفه در فعالیت‌های عمرانی به دلیل شیوع کرونا در اوایل تیرماه تکمیل شد و مورد تست قرار گرفت.

فرماندار پیشوا بیان داشت: پروژه بزرگ آبرسانی به پیشوا به طول ۱۰ کیلومتر و با اعتبار ۳۵ میلیارد تومان روز دوشنبه ۲۳ تیرماه با حضور وزیر نیرو و استاندار تهران افتتاح می‌شود.

عباسی عنوان داشت: با انتقال آب ماملو به پیشوا علاوه بر کاهش برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی، شاهد بهبود کیفی آب شرب منطقه، افزایش رضایتمندی مشترکین و افزایش ضریب ایمنی شبکه خواهیم بود.