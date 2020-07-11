جسد فرد مفقود شده در کوههای گچساران پیدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، امان الله جهانبین افزود: این فرد، ۱۸ تیرماه در کوه‌های مشرف بر روستای پادوک شهرستان مفقود شده و طی تماس تلفنی با مدیریت بحران شهرستان گچساران مفقود شدن فردی بنام احمد سعید خواه گزارش و جستجو در دستور کار قرار گرفت.

وی بیان کرد: بلافاصله عوامل امدادی متشکل از دو تیم نجاتگران کوهستان به همراهی دو نفر از پرسنل جمعیت هلال احمر به منطقه اعزام و به دلیل شرایط خاص منطقه و گرمای شدید بعد از سه روز جستجو در روز بیستم تیرماه در کوه‌های روستای آب توت منطقه پادوک فرد گمشده توسط تیم کوهستان جمعیت هلال احمر شهرستان گچساران پیدا شد.

وی افزود: متأسفانه این فرد از کوه پرتاب شده و فوت کرده بود و تیم کوهستان جمعیت هلال احمر شهرستان گچساران طی شش ساعت عملیات جسد مرد متوفی را به پایین انتقال دادند.