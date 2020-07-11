ممنوعیت برگزاری مراسم جشن و عزا در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن جعفری امروز در حاشیه جلسه ستاد استانی پیشگیری از گسترش ویروس کرونا در جمع خبرنگاران با اشاره به در اختیار قرار گرفتن ابلاغیهها و پروتکلهای بهداشتی به ادارات، مشاغل و صنوف مختلف بر لزوم رعایت این ابلاغیهها تأکید کرد و گفت: با ادارههای متخلفی که پروتکلهای بهداشتی در زمینه کرونا را در این استان رعایت نکنند، برخورد اداری و قانونی میشود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: در مشهد اکیپهای بازرسی متشکل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، استانداری خراسانرضوی، دادستانی مشهد و نمایندگان مشاغل مختلف، به صورت سرزده از ادارات و صنوف بازرسی انجام خواهند داد.
وی افزود: طبق گزارش بازرسان، ادارات و صنوفی که پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند قدردانی میشوند، اما با ادارات و صنوف متخلف برخورد قانونی خواهد شد.
جعفری بیان کرد: هر گونه تجمع در ابعاد مختلف غیر قانونی است و مردم باید رعایت کنند، محدودیتهای قبلی به قوت خود پا برجاست و برگزاری مراسم شادی، جشن و جشنواره و نیز عزاداریها ممنوع است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه همچنان خراسان رضوی در وضعیت قرمز قرار دارد، گفت: سبک زندگی مردم باید بر اساس پروتکلهای بهداشتی باشد و رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و استفاده از ماسک توسط شهروندان باید ادامه پیدا کند، امیدواریم با رعایت پروتکلهای بهداشتی منحنی شیوع این بیماری رو به پایین باشد و در آینده شاهد وضعیت طبیعیتری باشیم.
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