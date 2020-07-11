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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۲۹

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی:

محل‌های تجمع مردم در خراسان شمالی تا اطلاع ثانوی تعطیل می‌شود

محل‌های تجمع مردم در خراسان شمالی تا اطلاع ثانوی تعطیل می‌شود

بجنورد- معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی گفت: مراسم‌های عروسی، عزا و مکان‌های تجمع مردم مانند استخرها، تالارها و باشگاه‌های ورزشی تا اطلاع ثانوی در استان تعطیل است.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی پیش از ظهر امروز در حاشیه بازدید میدانی از نحوه رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط اصناف اظهار کرد: شهروندان استان برای حفظ سلامتی خود و اطرافیانشان باید پروتکل‌های بهداشتی را با دقت رعایت کنند تا بتوانیم در کنترل کرونا موفق شویم.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی ادامه داد: مردم به جز موارد کاملاً ضروری نباید از منزل خود خارج شوند و به هنگام عبور و مرور در سطح شهر حتماً از ماسک استفاده کنند.

وی افزود: از فردا نظارت‌ها بر اجرای پروتکل‌های بهداشتی از تمام اصناف بیشتر و شدیدتر خواهد بود.

حیاتی با اشاره به شرایط قرمز استان در شیوع کرونا گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا در سراسر استان مراسم‌های عروسی، عزا و مکان‌های تجمع مردم مانند استخرها، تالارها و باشگاه‌های ورزشی تا اطلاع ثانوی تعطیل است و پس از برگشت به حالت عادی تصمیمات جدید اتخاذ می‌شود.

کد مطلب 4971198

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