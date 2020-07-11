به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی پیش از ظهر امروز در حاشیه بازدید میدانی از نحوه رعایت پروتکلهای بهداشتی توسط اصناف اظهار کرد: شهروندان استان برای حفظ سلامتی خود و اطرافیانشان باید پروتکلهای بهداشتی را با دقت رعایت کنند تا بتوانیم در کنترل کرونا موفق شویم.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی ادامه داد: مردم به جز موارد کاملاً ضروری نباید از منزل خود خارج شوند و به هنگام عبور و مرور در سطح شهر حتماً از ماسک استفاده کنند.
وی افزود: از فردا نظارتها بر اجرای پروتکلهای بهداشتی از تمام اصناف بیشتر و شدیدتر خواهد بود.
حیاتی با اشاره به شرایط قرمز استان در شیوع کرونا گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا در سراسر استان مراسمهای عروسی، عزا و مکانهای تجمع مردم مانند استخرها، تالارها و باشگاههای ورزشی تا اطلاع ثانوی تعطیل است و پس از برگشت به حالت عادی تصمیمات جدید اتخاذ میشود.
نظر شما