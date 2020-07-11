توبیخ مجریان جشنواره اسب اصیل در آمل

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره زیبایی و اسب اصیل روز گذشته بدون توجه به برنامه‌های بهداشتی در شرایطی با حضور بیش از هزار نفر برگزار شد که شهرستان آمل جزو شهرستان‌های قرمز از نظر شیوع کرونا است و خبرگزاری مهر صبح امروز با انتشار گزارشی با عنوان «کورس مرگ در سایه کرونا / ‏‬برگزاری همایش هزار نفری اسب اصیل!» نسبت به این اقدام مخاطره آمیز و بی توجهی به مصوبات بهداشتی انتقاد کرد.

برپایی این جشنواره در شرایطی که بسیاری مشاغل پرخطر آمل برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا تعطیل شدند، مایه انتقاد شهروندان و متولیان بهداشتی استان و شهرستان شده است.

مسئولان و متولیان شهرستانی ارائه هرگونه مجوز شفاهی و کتبی را برای برگزاری جشنواره اسب اصیل رد کردند.

سید جعفر رسولی فرماندار ویژه آمل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متولیان و بانیان برگزاری جشنواره اسب اصیل ایرانی به دلیل کم توجهی به مصوبات ستاد مقابله با کرونا و اجرای این جشنواره توبیخ شدند.

در حال حاضر هشت شهرستان مازندران جزو مناطق قرمز و با شیوع بالای کرونا شناسایی شدند.