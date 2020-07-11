تغییر ساعت کاری در ادارات لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری لرستان، با عنایت به پیشنهاد مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان و مدیرکل مدیریت بحران مبنی بر کاهش ساعت کار ادارات استان، بدین وسیله ساعات کار کلیه ادارات، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی غیر دولتی استان از تاریخ ۲۱ تیرماه لغایت ۳۱ مرداد به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱- روزهای شنبه لغایت پنجشنبه از ساعت ۷:۱۵ الی ۱۳.

۲- ساعات کار بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، دستگاه‌های خدمات رسان، امدادی و آتش نشانی به روال گذشته خواهد بود و مشمول این مصوبه نمی‌شود.

۳- مدیران دستگاه‌های اجرایی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند پس از پایان ساعات کار اداری نسبت به صرفه جویی در مصرف برق نظارت داشته و کلیه دستگاه‌ها تجهیزات و سیستم سرمایشی و روشنایی را خاموش نمایند.

۴- شرکت توزیع نیروی برق استان به منظور کنترل و نظارت بر مصرف برق توسط ادارات و سازمانها در دوره زمانی فوق‌الذکر موظف است گروه‌هایی را تشکیل و نتیجه را هر ۱۵ روز به استاندار محترم گزارش نمایند.

۵- با اعلام شرکت توزیع برق و استان مبنی بر پایداری شبکه و تأمین برق مورد نیاز این مصوبه لغو می‌گردد.