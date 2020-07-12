روی سلامت بازیکنان ریسک نکردیم/ لیگ والیبال با «تدبیر» برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم والیبال هراز به دلیل شیوع مجدد ویروس کرونا در شهر آمل پس از دو هفته پیگیری تعطیل شد تا شاگردان بهروز عطایی منتظر بهتر شدن شرایط در روزهای آینده باشند.

بهروز عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر در این مورد گفت: دو هفته تمرینات پرفشار را انجام دادیم. با توجه به پیش بینی های انجام شده می دانستیم احتمال ایجاد وقفه در برگزاری تمرینات وجود دارد به همین دلیل سعی کردیم تمرینات را طوری برگزار کنیم که در روند آماده سازی تیم تاثیرگذار نباشد.

سرمربی تیم والیبال هراز آمل ادامه داد: وضعیت مازندران و شهر آمل قرمز است. برای حفظ سلامتی بازیکنان تمرینات را به مدت ۱۰ روز تعطیل کردیم تا وضعیت شهر آرام شود. از بازیکنان و کادر فنی نیز هر هفته تست کرونا گرفته شد و حداکثر تلاش بر این بود تا تیم دچار مشکل نشود و خوشبختانه مشکلی هم به وجود نیامد و نتایج تست منفی شد اما با توجه به وضعیت قرمز شهر و محدودیت های اعمال شده تمرینات را متوقف کردیم.

وی تاکید کرد: البته مجوز برگزاری تمرینات را داشتیم ولی ریسک نکردیم و حفظ سلامت بازیکنان برایمان در اولویت قرار دارد.

عطایی درباره وضعیت بدنی بازیکنان در شروع تمرینات پس از وقفه ای طولانی گفت: طبیعی بود پس از وقفه نسبتاً طولانی بازیکنان در وضعیت پایین آمادگی جسمانی قرار داشته باشند. اوایل تمرینات را آرام آغاز کردیم و سپس فشار را بالا بردیم. در دو هفته، تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم. کارهای توپی را با تمرینات تکنیکی انجام دادیم تا بازیکنان برای فعالیت های سخت تر مهیا شوند. ان شالله پس از وقفه ۱۰ روزه تمرینات ادامه خواهیم داد.

سرمربی تیم والیبال هراز در پاسخ به این سوال که با توجه به نتایج تست مثبت برخی از والیبالیست ها شرایط ادامه کار را چطور ارزیابی می کنید؟ گفت: ورزشکاران و جامعه ورزش از جامعه عادی کشور مجزا نیستند. ما نیز در شرایط پرخطر هستیم و ممکن است با خطر مواجه شویم. تیم سایپا و سایر تیم ها در خطر هستند. متاسفانه برخی از بازیکنان و کادر فنی به بیماری مبتلا شدند، ما نیز استثنا نیستیم و ممکن است درگیر شویم. فقط باید پروتکل های بهداشتی را بیش تر رعایت کنیم.

عطایی تاکید کرد: در جریان برگزاری تمرینات تیم ها و مسابقات لیگ برتر باید پیش بینی های لازم برای ایجاد وقفه در نظر گرفته شود. باشگاه ها باید راه کار های مناسب را در نظر بگیرند. در زمان برگزاری مسابقات نیز فدراسیون والیبال باید راه کار داشته باشد. بسیاری از مسابقات سال ۲۰۲۰ به دلیل بیماری کرونا لغو شده است و رقابت‌های لیگ یکی از میدان های مهم آماده سازی ملی پوشان برای حضور در المپیک توکیو است. بازیکنان از فضای مسابقات به دور بوده اند و لیگ برتر باید مدیریت شود تا شاهد وقفه طولانی و نامتعارف در آن نباشیم تا ملی پوشان را آماده تحویل سرمربی تیم ملی دهیم.

وی افزود: در زمان برگزاری لیگ علاوه بر سلامت بازیکنان باید سلامت کادر فنی، ناظران، داوران و … در نظر گفته شود. سازمان لیگ باید تدابیری بیاندیشد که همه تیم ها یک روز قبل از مسابقات تست بازیکنان را ارائه دهند تا مطمئن شویم مشکلی وجود ندارد. حتی یک فرد ناقل می تواند سایر نفرات را نیز مبتلا کند. همه باید مدیریت شوند تا لیگ به خوبی و با کم ترین وقفه برگزار شود تا در نهایت تیم ملی آماده را برای المپیک مهیا کنیم.