به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حسان دیاب نخست وزیر لبنان پس از دیدار با عبداللطیف دریان مفتی این کشور اعلام کرد که دولت وی ماندنی است و استعفا نمی دهد.

وی در ادامه از تلاش های دولت این کشور برای کاستن از مشکلات و بحرانی که مردم این کشور با آن دست و پنجه نرم می کنند هم خبر داد و افزود: ما در راستای کاهش فشار بر مردم از طریق کمک مالی و بسته حمایتی که برای خانواده های فقیر و نیازمند اختصاص داده ایم، حرکت خواهیم کرد.

نخست وزیر لبنان در ادامه با اشاره به دیدارش با دورثی شیا سفیر آمریکا در لبنان بیان کرد: با دورثی شیا سفیر آمریکا در لبنان دیدار کردم و برخی موضوعات را مورد رایزنی قرار دادیم و وی از آمادگی برای کمک به لبنان خبر داد.

حسان دیاب همچنین به رایزنی های دولت این کشور با صندوق بین المللی پول هم اشاره کرد.