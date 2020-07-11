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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۴۱

نخست وزیر لبنان:

دولت استعفا نمی‌دهد/ در راستای حل مشکلات شهروندان حرکت می‌کنیم

دولت استعفا نمی‌دهد/ در راستای حل مشکلات شهروندان حرکت می‌کنیم

نخست وزیر لبنان پس از دیدار با عبداللطیف دریان مفتی این کشور اعلام کرد که دولت وی ماندنی است و استعفا نمی دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حسان دیاب نخست وزیر لبنان پس از دیدار با عبداللطیف دریان مفتی این کشور اعلام کرد که دولت وی ماندنی است و استعفا نمی دهد.

وی در ادامه از تلاش های دولت این کشور برای کاستن از مشکلات و بحرانی که مردم این کشور با آن دست و پنجه نرم می کنند هم خبر داد و افزود: ما در راستای کاهش فشار بر مردم از طریق کمک مالی و بسته حمایتی که برای خانواده های فقیر و نیازمند اختصاص داده ایم، حرکت خواهیم کرد.

نخست وزیر لبنان در ادامه با اشاره به دیدارش با دورثی شیا سفیر آمریکا در لبنان بیان کرد: با دورثی شیا سفیر آمریکا در لبنان دیدار کردم و برخی موضوعات را مورد رایزنی قرار دادیم و وی از آمادگی برای کمک به لبنان خبر داد.

حسان دیاب همچنین به رایزنی های دولت این کشور با صندوق بین المللی پول هم اشاره کرد.

کد مطلب 4971240

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