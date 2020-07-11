اجرای ۱۶۴ پروژه آموزشی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا سعدی پور بعدازظهر شنبه در شورای آموزش و پرورش اظهار داشت: مازندران درزمینهٔ آموزش‌های الکترونیکی و مجازی در زمره استان‌های پیش‌قراول بود.



وی بابیان اینکه گذر از آموزش‌های سنتی و روی آوردن به آموزش‌های مجازی اعتقاد ماست، اضافه کرد: در ایام‌کرونا هزار و ۵۰۰ تولید محتوا توسط دانش‌آموزان در سامانهٔ دانش‌آموزی شاد داشتیم که نشان‌دهنده ظرفیت مناسب آموزش مجازی است.



مدیرکل آموزش‌وپرورش مازندران بابیان اینکه حدود دو هزار الگوی تدریسی توسط همکاران در سامانهٔ شاد در این ایام وصول شد، تصریح کرد: این شبکه با عضویت حدود ۷۰ درصد دانش‌آموزان استان فرصتی مناسب جهت آموزش آنلاین است.



سعدی پور بابیان اینکه در برنامه‌های این اداره کل سه پروژه آموزش سواد رسانه‌ای، توجه به بهداشت مدارس و گذر از حافظه محوری به سمت خلاقیت محوری در دستور کار است، خاطرنشان کرد: هنرستان‌ها به‌عنوان کانون مهارت‌آموزی، اشتغال و خلاقیت محوری باید موردتوجه قرار بگیرند و همه دستگاه‌های اجرایی در این زمینه به ما کمک کنند.



وی ادامه داد: در ایام کرونا حدود ۳۷۵ هزار ماسک توسط هنرجویان هنرستان‌های مازندران تولید شد که این مهم بیانگر توان و ظرفیت هنرستان‌هاست.



سعدی پور بابیان اینکه ۱۶۴ پروژه در مازندران در حوزه آموزش‌وپرورش در حال اجرا است، گفت: قانون مربوط به تبدیل احسن کردن فضاهای آموزشی بلااستفاده در مازندران در حال اجرا بوده و در این زمینه از همه دستگاه‌های اجرایی تقاضا داریم که به ما کمک کنند.