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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۵۳

مدیرکل بهزیستی قم:

دولت الکترونیک در ارتقای سلامت اداری مؤثر بوده است

دولت الکترونیک در ارتقای سلامت اداری مؤثر بوده است

قم-مدیرکل بهزیستی قم با تأکید بر اینکه محله محوری گام اول تحول در بهزیستی است، یادآور شد: دولت الکترونیک در ارتقای سلامت اداری و کاهش بروز تخلفات در بهزیستی بسیار تاثیرگذار بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پهلوانی ستوده در نشست با اصحاب رسانه ضمن تبریک چهلمین سالروز تاسیس سازمان بهزیستی و گرامیداشت یاد و خاطره شهید فیاض بخش بنیانگذار سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در ایجاد یک تحول اجتماعی در زمینه خدمت به مردم گفت: بسترسازی این تحول اجتماعی با بهزیستی است که با سه محور مهم امر تحول در دست اقدام است.

وی افزود: نخستین گام در بحث تحول در ارائه خدمات راه اندازی مراکز ارائه خدمات بهزیستی محله‌ای یا مثبت زندگی است که در استان قم موفق به کسب رتبه نخست مشارکت در زمینه ثبت نام و درخواست متقاضیان تاسیس مراکز مثبت زندگی شده است.

مدیر کل بهزیستی استان قم افزود: در این راستا ۲۶ مرکز در ۲۶ محله یا منطقه ایجاد خواهد شد و بعنوان ۲۶ بهزیستی کوچک ۲۲ خدمت بهزیستی را به ساکنین محله‌ها ارائه می‌کنند.

وی اضافه کرد: کارهایی مانند تشکیل پرونده، امور مددکاری، پایگاه‌های خدمات اجتماعی، سلامت روان و… در این مراکز انجام می‌شود.

پهلوانی گام دوم در زمینه تحول در خدمات را در ایجاد سامانه‌های متنوع ارائه خدمات دانست و گفت: راه اندازی سامانه‌های شفافیت، دیده بان، دادرس، فرزند خواندگی و سامانه صدور مجوز مراکز غیردولتی از جمله خدماتی است که با استفاده از این سامانه‌ها انجام می‌شود.

وی افزود: با اجرای برنامه‌هایی که بهزیستی در دستور کار دارد این دستگاه از دستگاه‌های پیشرو در زمینه دولت الکترونیک می‌شود و این امر در ارتقاء سلامت اداری و کاهش بروز تخلفات بسیار تاثیر گذار است.

مدیر کل بهزیستی استان قم ادامه داد: سومین محور تحول در ارائه خدمات به بحث اعتیاد و پیگیری مباحث طرح صیانت و پیشگیری از عود مجدد بیماران بهبود یافته، گسترش طرح ون سنتر و ارائه خدمات به معتادین پر خطر و در نهایت تاسیس مرکز جامع درمان و بازتوانی معتادین اختصاص دارد که این مرکز در هفته دولت در قم افتتاح خواهد شد.

کد مطلب 4971252

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