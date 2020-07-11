راهنمای شرکت در کنکور دکتری سال ۱۳۹۹ منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، راهنمای شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۳۹۹ منتشر شد و کلیه داوطلبان از روز دوشنبه ۲۳ تیرماه ۹۹ برای مشاهده و پرینت بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.

داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون‌، برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش مراجعه کرده و با وارد کردن اطلاعات شناسنامه‌ای (شامل نام‌خانوادگی و نام، کد ملی و تاریخ تولد) و یا اطلاعات ثبت‌نامی (شماره پرونده و کد پیگیری) از کارت شرکت در آزمون پرینت تهیه کنند.

داوطلبان باید بر اساس تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.

برای شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارائه آن الزامی است. سایر اطلاعات دیگر در برگ راهنمای شرکت در آزمون که همزمان با کارت شرکت در آزمون بر روی درگاه سازمان سنجش قرار گرفته قابل پرینت و دریافت است.

بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده فرآیند آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۳۹۹ از ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه ۲۶ تیرماه ۹۹ در ۶۰ شهر مختلف کشور آغاز خواهد شد. نام و آدرس حوزه امتحانی بر روی کارت شرکت در آزمون داوطلبان مشخص شده است.

داوطلبان در صورت وجود نقص احتمالی در کارت شرکت در آزمون باید بر اساس توضیحات و تذکرات مهم اقدام و در صورت نیاز صبح از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و بعدازظهر از ساعت ۱۴ تا ۱۸ یکی از روزهای سه‌شنبه ۲۴ تیر ۹۹ و یا چهارشنبه ۲۵ تیر ۹۹ به حوزه‌های رفع نقص کارت مراجعه کنند.

دفترچه آزمون عمومی برای هر پنج گروه امتحانی دارای ۶۰ سئوال است. درس استعداد تحصیلی دارای ۳۰ سئوال است که داوطلبان باید در مدت ۶۰ دقیقه به آن پاسخ دهند. همچنین درس زبان خارجی نیز دارای ۳۰ سئوال است که داوطلبان باید در مدت ۳۰ دقیقه به آن پاسخ دهند.

داوطلبانی که سئوالات یا زبان خارجی آنان غیرانگلیسی است سئوالات مربوط به زبان خارجی غیرانگلیسی (فرانسه یا آلمانی) را باید پاسخ دهند.

همچنین داوطلبان باید به سئوالات اختصاصی خود در دفترچه‌های شماره یک بر اساس مندرجات راهنما پاسخ دهند.

تمامی داوطلبان آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۳۹۹ می‌توانند راهنمای شرکت در آزمون را از اینجا دریافت و مطالعه کنند.