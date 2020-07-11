به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بهاءالدینی ظهر شنبه در جلسه ستاد مدیریت کرونای شهرستان سیرجان گفت: با توجه به افزایش آمار بیماران کرونا در شهرستان و به منظور جلوگیری از پیشرفت و کنترل این بیماری ستاد کرونای شهرستان تشکیل جلسه داد و تصمیماتی گرفته شد که بر این اساس برگزاری هر گونه مراسم جشن عروسی و ترحیم در تالارهای پذیرایی، خانه باغ و منزل ممنوع است و برگزارکنندگان مراسم‌های عروسی در خانه باغ‌ها را از طریق مراجع قضائی مورد پیگرد قرار خواهیم داد.

سرپرست فرمانداری سیرجان گفت: سالن‌های آرایشی و زیبایی زنانه را نیز ملزم کردیم که از پذیرش عروس خوددای کنند در غیر این صورت به مدت دو ماه پلمب و تعطیل می‌شوند.

وی همچنین در مورد ادامه فعالیت مجتمع‌های آموزشی گفت: فعالیت آموزشگاه‌ها و زبانسرا ها باید متوقف یا به صورت محدود باشد.

بهاالدینی گفت: در این جلسه مصوب شد که شهرداری اماکن تفریحی، پارک‌ها و بوستان‌ها را تعطیل کند.

سرپرست فرمانداری سیرجان افزود: با توجه به ازدحام مردم در بازار و مراکز خرید اتاق اصناف را موظف کردیم تا ساعت کاری پاساژها، فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای و بازار را با طرحی مناسب کاهش دهد و همچنین در این جلسه تاکید شد اداره کار شهرستان سیرجان خصوصاً بر سرویس ایاب و ذهاب پرسنل و کارگران معادن نظارت بیشتری اعمال کند و سرویس‌ها را بر انجام رعایت پروتکل‌های بهداشتی ملزم کند.

سرپرست فرمانداری سیرجان گفت: به منظور کنترل بیماری در شهرستان به ستاد کرونا استان پیشنهاد دادیم که فعالیت ادارات و نهادهای شهرستان با فعالیت نیمی از پرسنل انجام پذیرد و همچنین پیشنهاد کاهش ساعت کاری ادارات بانک‌ها و نهادها را به ستاد کرونای استان ارائه دادیم.

فرماندار ویژه سیرجان در پایان از مردم سیرجان خواست که بارعایت فاصله اجتماعی و زدن ماسک مدافعان سلامت را یاری نمایند