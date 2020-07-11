بهره برداری از «ادامه جنوبی بلوار استاد معین» تا پایان مرداد

به گزارش خبرگزاری مهر، صفا صبوری دیلمی، معاون فنی و عمران شهرداری تهران شنبه ۲۱ مرداد ماه، طی بازدید از روند فعالیت عمرانی و اجرایی ساخت پروژه «ادامه جنوبی بلوار استاد معین یا حد فاصل خیابان نیارکی تا محور ۳۰ متری جی»، از بهره برداری این پروژه حداکثر تا پایان مرداد خبر داد و افزود: پروژه «ادامه جنوبی بلوار استاد معین» روزهای پایانی فعالیت عمرانی خود را می‌گذارند و پیشرفت فیزیکی درحال رسیدن به صد درصد است.

وی ضمن اشاره به دو لاین تندرو و کندرو بلوار استاد معین به عرض ۴۵ متر و طول ۸۷۵ متر، گفت: مسیر دوچرخه و مسیر عابر پیاده در این پروژه طراحی و لحاظ شده‌اند. باتوجه به وجود دو باند کندرو در این خیابان، مسیر دوچرخه و عابر پیاده، جداسازی شده‌اند. همچنین ایمنی مسیر دوچرخه و پیاده با توجه به استانداردهای به روز، درنظر و اجرا شده است.

صبوری دیلمی با تأکید براینکه این پروژه یکی از پروژه‌های مهم منطقه جنوبی غربی تهران و منطقه ۹ به شمار می‌رود، یادآور شد: پروژه استاد معین امکان ایجاد تغییرات بسیار مهم در بافت اجتماعی، ترافیکی و فرهنگی منطقه ۹ را دارد.

معاون شهردار تهران درباره کارکرد ترافیکی این خیابان توضیح داد: این مسیر، انتهای جنوبی خیابان سی متری جی را به انتهای جنوبی خیابان استاد معین قبلی متصل می‌کند. این طراحی سبب می‌شود تا کسانی‌که قصد حرکت در خیابان آیت الله سعیدی را ندارند از این مسیر استفاده کنند.

همچنین با بهره برداری از این پروژه، ترافیک محلی و گذری در زیرگذر خیابان آزادی و انتهای شمالی خیابان استاد معین جدا می‌شود و دیگر ساکنان محله در شلوغی و ترافیک نخواهند بود.

اتصال خیابان استاد معین به خیابان سی متری جی یا همان ادامه جنوبی بلوار استاد معین، بخشی از مساحت پادگان جی را در برمی‌گرفت که با توافقات انجام شده شهرداری تهران و ارتش در سال گذشته، این فضا در اختیار شهروندان در قالب یک خیابان قرار خواهد گرفت.