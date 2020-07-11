به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شیخانی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: سال گذشته ۱۲۲ هزار نفر از خدمات بهزیستی بهره مند شدند که از این تعداد ۱۰۰ هزار نفر نیاز به خدمت در زمینه اجتماعی داشتند.

وی با بیان اینکه در سه ماهه ابتدای امسال ۲ هزار و ۹۹۷ تماس با اورژانس اجتماعی استان برقرار شده است، ادامه داد: اختلافات حاد خانوادگی، کودک آزاری و همسرآزاری از مهمترین علل تماس با اورژانس اجتماعی استان بوده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۵۳۶ فرزند بی سرپرست و بد سرپرست در ۲۴ مرکز نگهداری خدمات دریافت کردند، افزود: همچنین ۱۰ هزار و ۷۰۰ کودک در ۲۶۲ مهد روستایی و شهری خدمات دریافت کرده اند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ۵ هزار و ۸۴۰ نفر زنان سرپرست خانوار از خدمات بهزیستی بهره مند می شوند، گفت: ۱۲۱ خانوار دارای فرزند دو قلو و سه قلو به بالا از خدمات معیشت ماهیانه بهره مند می شوند.

وی ادامه داد: برای اولین بار کمک هزینه نگهداری فرزند در درون خانواده ۷۵ درصد رشد داشته است به صورتی که مبلغ آن از ۳۷۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

شیخانی با بیان اینکه چهار هزار و ۱۰۲ نفر از برنامه های مداخلات تخصصی کاهش طلاق در سطح استان بهره مند شده اند، اظهار داشت: همچنین ۳ هزار و ۷۸۳ کودک از برنامه یک وعده غذای گرم بهره مند شده اند.

وی با اشاره به اینکه یک هزار و ۲۷۰ کودک نیازمند از پرداخت شهریه مهد کودک با مبلغ جمعاً ۴۲۸ میلیون تومان بهره مند شده اند، افزود: ۲۷۶ کودک تحت مراقبت در خانواده جایگزین از اعتبارات کمک هزینه امداد بهره مند شده اند