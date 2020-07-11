مرگ ۸ نفر در استان فارس بر اثر ابتلا به کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبری بعد از ظهر شنبه با حضور در استودیو سلامت دانشگاه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت کروناویروس در استان، افزود: از ابتدای شیوع کروناویروس در استان تاکنون، ۱۷۹ هزار نمونه آزمایش در آزمایشگاههای تشخیصی مولکولی استان بررسی شده که از این تعداد ۲۱ هزار و ۷۶۰ مورد مثبت بوده است.
او ادامه داد: با افزایش مراقبتهای درمانی در مراکز درمانی استان، تاکنون ۱۹ هزار و ۸۵۹ بیمار از بیمارستانهای استان ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شدهاند.
معاون دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین آمار موارد مشکوک و علامت دار که هم اکنون در مراکز درمانی استان بستری هستند را ۶۸۳ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۸۶ نفر به علت وخامت شرایط جسمی، در بخشهای مراقبت ویژه بستری شدهاند.
دکتر اکبری خطاب به مردم استان تاکید کرد: لازم است توصیهها را جدی بگیریم، فاصله فیزیکی را رعایت کنیم، استفاده از ماسک را هرگز فراموش نکنیم و دستهای خود را به صورت مرتب بشوئیم تا بتوانیم موفق به شکست این ویروس شویم.
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