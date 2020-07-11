پیشنهاد کاهش ظرفیت دانشجو در مهر با هدف تحقق فاصله گذاری اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، نشست مشترک دکتر محمدعلی امام هادی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با دبیران و اعضای شورای صنفی دانشجویان برگزار شد.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: حضور اعضای شورای صنفی دانشجویان در دوران کرونا در کنار ما، دلگرمی و قوت قلبی برای مرتفع شدن بهتر مسائل بود.

وی افزود: نظرات اعضای شورای صنفی به عنوان نماینده دانشجویان برای ما بسیار حائز اهمیت است و می خواهم که در همین مسیر در حوزه های مختلف مدیریتی از قبیل مشاوره و روانشناسی، تغذیه، خوابگاه ها و صندوق رفاه، ضمن بررسی و نیازسنجی از دانشجویان، ما را از نظرات دانشجویان بهره مند کنند.

امام هادی همچنین بر اهمیت نقش شورای صنفی دانشگاه در نیازسنجی از حوزه های صنفی رفاهی دانشجویان تاکید کرد و در پاسخ به دبیر کمیته ورزش این شورا مبنی بر برگزاری شورای عالی ورزش در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: متأسفانه این مهم از سال ۹۶ تاکنون معوق مانده و ما امیدواریم که با حمایت های ریاست محترم دانشگاه به زودی شاهد برگزاری این جلسه باشیم.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان این نکته که تاکنون کمیته بهداشت و روان شورای صنفی دانشجویان با همکاری دیگر اعضا، نقش موثری در غربالگری شبانه دانشجویان خوابگاهی با مراجعه حضوری به اتاق داشته است، تداوم این موضوع را در هفته های آتی خواستار شد.

در ادامه آرمین سعیدی سوق دبیر مرکزی شورای صنفی دانشجویان دانشگاه کاهش ظرفیت دانشجویان ورودی مهر ماه را با هدف تحقق طرح فاصله گذاری اجتماعی در پاییز پیشنهاد کرد.

برقراری سرویس ایاب و ذهاب برای دانشجویان ساکن کرج، تخصیص دفتر به شورای صنفی در دانشکده ها، بهره گیری از ظرفیت شورا برای ارتباط با سازمان های برون دانشگاهی و... از دیگر موارد مطروحه توسط دبیر مرکزی شورای صنفی دانشجویان بود.

در این جلسه دیگر دبیران و اعضای شورای صنفی دانشجویان دانشگاه ضمن ارائه گزارشی از وضعیت صنفی-رفاهی خوابگاه ها و دانشکده ها به طرح موارد درخواستی خود از قبیل پیگیری افزایش پهنای باند اینترنت، مرتفع شدن مشکلات گیت های ورود و خروج در خوابگاه ها، پیگیری تخصیص وام های ضروری، تعیین تکلیف و رسیدگی به وضعیت خوابگاه های متأهلین و... پرداختند.