عبور منابع بانک تجارت از ۲۰۰۰ هزار میلیارد ریال

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به کاهش نرخ هزینه پول به عنوان یکی از اهداف استراتژیک این بانک گفت: در سه ماه ابتدایی سال جاری، مجموع شش سپرده اصلی بانک تجارت با رشد ۱۲.۸ درصدی، از ۱.۷۹۵ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ۱۳۹۸، به ۲.۰۲۴ هزار میلیارد ریال بالغ شده است. این رویداد مثبت با بهبود ترکیب سبد سپرده‌ای بانک تجارت در سه محور اصلی قرض‌الحسنه جاری، سپرده‌های بلند مدت و کوتاه مدت نیز همراه بوده به نحوی که از یک سو رشد ۲۲.۱ درصدی منابع قرض‌الحسنه جاری ریالی و ۳۱ درصدی سپرده کوتاه مدت ریالی تحقق یافته و از سوی دیگر در سپرده‌های بلند مدت ریالی نیز شاهد کاهش ۲.۴ درصدی هستیم. مجموع فعالیت‌های انجام شده در حوزه سپرده‌ها، کاهش ۴.۱ درصدی هزینه پول کل سپرده‌ها، از ۱۴.۲ در اسفند ماه ۱۳۹۷ به ۱۰.۱ در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ را رقم زد.

کاهش و افزایش همزمان منابع بلند مدت و سپرده‌های جاری

دولت‌آبادی حرکت به سمت کاهش نرخ هزینه پول را حاصل تلاش ارزنده همکاران در سال‌های اخیر به‌ویژه سال ۹۸ دانست و گفت: با همت همکاران ما، ضمن توفیق در رشد قابل توجه حجم کل سپرده‌ها، شاهد کاهش سهم سپرده‌های بلند مدت در سبد سپرده‌های بانک، از ۵۰ درصد در اسفند ۹۷ به ۳۶.۵ درصد در پایان خردادماه سال جاری هستیم.

مدیرعامل بانک تجارت به شرایط اقتصادی و پیش بینی‌ها در خصوص نرخ ارز در بازار اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز، بانک تجارت هوشمندانه وضعیت باز ارزی خود را طی سه ماهه ابتدایی سال جاری تقویت نموده و درصورت تداوم شرایط فعلی، شناسایی سود تسعیر برای سال مالی جاری مورد انتظار خواهد بود.

رئیس هیأت عامل بانک تجارت همچنین به شرایط اقتصادی ماه‌های اخیر و رکود ناشی از شیوع بیماری کرونا اشاره کرد و افزود: با این وجود سهم خالص مطالبات از مجموع مصارف ریالی، با روندی نزولی از ۸.۵ درصد در اسفند ۹۷ به ۷.۵ درصد در خردادماه ۹۹ کاهش یافته است. همچنین سهم نسبت خالص مطالبات به مجموع خالص تسهیلات و مطالبات ریالی نیز با طی کردن روندی کاهشی از ۹.۳ درصد در پایان اسفندماه ۹۸ به ۸.۶ در انتهای خردادماه سال جاری کاهش یافته است. وی اضافه کرد: خالص تسهیلات عقود و تسهیلات اعطایی به بانک‌ها نیز روندی صعودی را نشان می‌دهد به این ترتیب که از مبلغ ۵۷۵.۵۳۲ میلیارد ریال در اسفند ۹۸ به ۶۳۴.۹۴۲ میلیارد ریال در پایان خردادماه امسال رسیده است.

بانک تجارت همواره پیش‌رودر صدور ضمانتنامه و گشایش LC

دولت‌آبادی همچنین به تلاش بانک تجارت در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب فعالیت باوجود رکود ناشی از کرونا اشاره کرد و گفت: بانک تجارت به‌عنوان یکی از راهبران صنعت بانکداری در حوزه تعهدات ضمانتنامه، با حفظ جایگاه خود، مانده ضمانتنامه‌های ریالی را از مبلغ ۲۸۹.۶۳۵ میلیارد ریال در اسفندماه ۹۸ به ۳۲۵.۷۲۵ میلیارد ریال در پایان خردادماه سال جاری افزایش داده است. همچنین، رشد ۲۵ درصدی اعتبارات اسنادی داخلی در سه ماهه ابتدای سال جاری، دستاورد دیگری در حوزه تعهدات است.

مدیرعامل بانک تجارت در پایان به بهبود چشمگیر تراز عملیاتی بانک در سه ماهه ابتدایی سال جاری در مقایسه با مقطع مشابه سال گذشته اشاره کرد و افزود: تراز عملیاتی بانک تجارت در سه ماهه ابتدایی امسال به مثبت ۸,۲۸۰ میلیارد ریال رسیده است در حالی که این رقم در سه ماهه ابتدایی سال ۹۷ منفی ۷,۹۰۰ میلیارد ریال بوده است.

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