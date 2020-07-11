۷۵۰ شغل برای مددجویان بهزیستی زنجان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت ملکی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه بهزیستی استان زنجان نسبت به توانمند سازی مددجویان تاکید دارد، گفت: در سال گذشته بیش از ۷۵۰ شغل برای مددجویان بهزیستی استان ایجاد شد.
وی با بیان اینکه از آغاز سالجاری تاکنون هم ۱۳۹ اشتغال برای مددجویان بهزیستی استان ایجاد شده است، اظهار کرد: هدف گذاری برای ایجاد اشتغال معلولین برای سال جاری بیش از ۶۰۰ شغل است.
معاون بهزیستی استان زنجان، گفت: تعهد اشتغال در سال گذشته برای مددجویان بیش از ۵۵۰ شغل بود که بیشتر از تعهد اشتغال ایجاد شد.
ملکی با بیان اینکه توانمندسازی معلولان استراتژی سازمان بهزیستی است، گفت: اشتغال معلولان باعث استقلال آنها میشود و خوشبختانه بهزیستی استان در ایجاد اشتغال معلولین عملکرد بسیار قابل توجهی دارد.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین نیازهای معلولان اشتغال است، تصریح کرد: ایجاد اشتغال برای این افراد با ارائه تسهیلات، کمکهای بلاعوض و حمایتهای دولتی بهویژه اجرای قانون سه درصدی اشتغال معلولان در دستگاههای دولتی و خصوصی میباشد.
معاون بهزیستی استان زنجان، با بیان اینکه بهزیستی استان زنجان اشتغال لازم برای مددجویان را در بخشهای مختلف دنبال میکند، افزود: بهزیستی و دولت به واحدهای تولیدی که معلولین را جذب میکند تسهیلات حمایتی خود را ارائه میدهد.
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