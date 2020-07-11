پلمپ ۳۲۷ واحد صنفی متخلف از پروتکل پیشگیری از شیوع کرونا در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری زنجان، حجت الاسلام محسن کرمی با بیان اینکه با توجه به پروتکل‌های بهداشتی که از سوی وزارت بهداشت ابلاغ شده مواردی که سلامت عامه مردم را تهدید می‌کند سرپیچی از تخلفات بهداشتی به حساب می آید، گفت: رعایت نکردن پروتل های بهداشتی و فاصله اجتماعی در مکان‌های عمومی یا عرضه مواد غذایی توسط متصدیان فروشگاه‌ها بدون استفاده از ماسک و دستکش، همه از موارد تخلفات بهداشتی است.

وی تصریح کرد: به منظور رعایت اصول بهداشتی در صنوف مختلف در زنجان از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا ۲۱ تیرماه ۴۳ هزار ۵۶۰ بازرسی با مشارک اماکن و دستگاههای نظارتی و بازرسی در استان انجام شده که در این راستا به ۳۹۵ واحد اخطاریه و۵۶۹۷ واحد نیز تذکرات جدی داده شده است.

دادستان زنجان افزود: تاکنون ۴۳۵۶۰ مورد بازرسی از اصناف زنجان انجام گرفته است که تعداد ۳۲۷ واحد به دلیل داشتن تخلفات بهداشتی پلمب شده اند.

کرمی افزود: اصناف و احد های خدمات دهی که پروتکل های بهداشتی را در مخموعه خود رعایت نکنند برخورد قانونی صورت خواهد گرف که در همین راستا کارگزاری مفید در زنجان پلمپ شد.

دادستان مرکز استان زنجان بیان کرد: رعایت پروتکل های بهداشتی در شرایط فعلی استان امری ضروری است بنابر این از مردم شریف استان تقاضا می کنیم با مسئولین دانشگاه علوم پزشکی استان در راستای رعایت فاصله های اجتماعی و حفظ سلامتی خود و اطرافیان نهایت همکاری و همراهی را داشته باشند

کرمی عنوان کرد: این بازرسی‌ها مشترک با همراهی سازمان تعزیرات حکومتی استان، اتاق اصناف، بازرسان بهداشت محیط و حرفه‌ای، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان انجام می گیرد.