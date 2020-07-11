برگزاری مراسم عروسی و عزا در تالارها و مساجد پایتخت ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی ظهر شنبه در حاشیه جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا با اشاره به افزایش تعداد مراجعین، بستری‌ها و بیماران بخش ویژه در استان تهران اظهار داشت: در حال حاضر ۳۱۰۰ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان تهران بستری هستند که ۲۲۰۰ نفر در بخش عادی و ۶۸۰ نفر در بخش ویژه می‌باشند.



وی با اشاره به تصمیمات مهمی که در استان تهران اتخاذ شده تاکید کرد: برگزاری هرگونه مراسم عروسی در تالارهای پذیرایی و برگزاری مراسم عزا در مساجد ممنوع است.



استاندار تهران همچنین افزود: بر اساس بخشنامه ابلاغی به دستگاه‌های اداری، باید از برگزاری هرگونه سمینار، جشنواره و همایش پرهیز شود و نسبت به استفاده از ماسک برای کارمندان و مراجعین اقدام شود.



محسنی بندپی عنوان داشت: هر کارمند و ارباب رجوعی که از ماسک استفاده نکند حق ورود به اداره و دریافت خدمات را نخواهد داشت، به علاوه نظارت نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت جدی در دستورکار قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه در صورت عدم رعایت بهداشت فردی و پروتکل‌های بهداشتی کرونا ادامه دار خواهد بود، گفت: از همه مردم می‌خواهیم در صورت عدم ضرورت در سطح شهر و جامعه حاضر نشوند و سهم خود را در قطع زنجیره ویروس ایفا کنند.