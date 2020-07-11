ولایتمداری از ویژگی های «حزب الله» است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدی لائینی عصر شنبه در جمع پایوران و سربازان لشکر عملیاتی ۲۵ کربلا با بیان اینکه در قرآن کریم سه نوع تشکیلات برای یک جامعه تعریف شده است، بیان داشت: اولین تشکیلاتی که در قرآن کریم به آن اشاره شده، تشکیلات دفاعی است و افرادی که در این گروه قرار می‌گیرند جند الله هستند و از ویژگی‌های این لشکر پیروزی حتمی در برابر لشکر شیطان است و ما به این مهم ایمان کامل داریم.

حجت الاسلام محمدی لائینی با تصریح اینکه دومین تشکیلات، تشکیلات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است، گفت: افرادی که در این گروه قرار می‌گیرند حزب الله نامیده می‌شوند و از ویژگی‌های آنان رستگاری و سعادتمندی است و سعی مان بر این باید باشد تا در مسیر تقویت جریان فرهنگی که همان حزب الله است، قرار بگیریم.

نماینده ولی فقیه در مازندران با تاکید اینکه حزب الله در قرآن دارای دو ویژگی است، خاطر نشان کرد: اولین ویژگی حزب الله، ولایت محوری بر مدار ولایت خدا، اهل بیت و معصومین است که هر کسی ولایت خدا و پیامبر اکرم (ص) را داشته و ادامه دهنده ولایت فقیه باشد در تمامی عرصه‌ها از جمله انقلاب و دفاع مقدس و … پیروز است.

وی افزود: دومین ویژگی حزب الله، ستیز با استکبار و شیاطین است که در مجموع این دو ویژگی، پایه‌های حزب الله را تشکیل می‌دهند.

حجت الاسلام محمدی لائینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این مهم که سومین تشکیلاتی که در قرآن مجید به آن اشاره شده است، تشکیلات عرفانی و معنوی می‌باشد، تصریح کرد: از جمله ویژگی افرادی که در این تشکیلات قرار می‌گیرند، این است که هیچ ترس و اندوهی در صحبت‌ها و اعمالشان دیده نمی‌شود و برای اینکه مسیر اولیا الله را طی کنند، باید از نماز اول وقت، نماز شب، نماز نافله و دیگر اعمال عبادی غافل نمانند.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران در سخنان پایانی خود با اشاره به این مهم که اگر کسی اولیا الله نباشد جز حزب الله و جندالله هم نیست، بیان داشت: در مجموع کسانی که تمام این ویژگی‌ها را دارا باشند انصارالله نامیده می‌شود و خدا را شاکر هستم که در جمعی حضور دارم که تمام این ویژگی‌ها را دارا هستند.