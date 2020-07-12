معادن خراسان جنوبی روی لبه تیغ / عمق مشکلات بیشتر شد

خبرگزاری مهر، گروه استانها: خراسان جنوبی با داشتن معادنی غنی به عنوان پیشانی معدنی کشور شناخته می شود و پرداختن به مزیتهای معدنی پنجره پیشرفت را به روی استان باز میکند.
در سالهایی که گذشت با توجه به تحریمهای سنگینی که از غرب بر ایران تحمیل شد، واردات ماشینآلات به سختی انجام میشد و در برخی موارد ناممکن بود و با توجه به تحریمهای وضع شده علیه کشور، ورود ماشینآلات معدنی با محدودیت فراوان روبرو شده که در آینده ضربههای جبران ناپذیری را بر بخش معدن استان خراسان جنوبی وارد کند.
عمق مشکلات بیشتر شد
احمد پروین، نائب رئیس خانه معدن استان و نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند شنبه شب در جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به افت صادرات طی ماههای اخیر اظهار کرد: بحرانهای اقتصادی مشکلات بخش معدن را بسیار عمیقتر از قبل کرده است.
وی با اشاره به اینکه پیش بینی روشنی در زمینه وضعیت صادرات نداریم، بیان کرد: از طرف دیگر پیش بینی ما این است که با بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی، محصولات معادن سنگ از سطح ساختمانهای متوسط خارج شود و میزان فروش کاهش پیدا کند.
نائب رئیس خانه معدن خراسان جنوبی و نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند ادامه داد: از این جهت حفظ معادن موجود تا زمان بازگشت اوضاع به شرایط عادی نیازمند تدابیر خاص و ویژهای است که باید به آن توجه داشت.
پروین با اشاره به اینکه یکی از مشکلات موجود افزایش بیش از حد قیمت ماشین آلات معدنی است، گفت: از آن جایی که بخشی از قطعات این ماشین آلات از خارج وارد می شود، به واسطه تحریمها در راستای تأمین آن با مشکلاتی رو به رو هستیم.
دردسرهای آینده معادن
وی با تاکید بر اینکه قیمت ماشین آلات معادن به صورت افسار گسیخته بالا رفته است، اظهار کرد: در زمینه واردات ماشین آلات دست دوم نیز تاکنون اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداده است.
نائب رئیس خانه معدن خراسان جنوبی گفت: پیش بینی میکنیم با روند فعلی طی ماههای آینده در حوزه مصالح ساختمانی و مواد معدنی با انباشت تولیدات مواجه شویم.
پروین با بیان اینکه اگر اکنون برای این حوزه برنامه نداشته باشیم در آینده دچار مشکلات عدیدهای خواهیم شد، ادامه داد: بانکها میتوانند با راهکارهایی در زمینه واردات ماشین آلات دست دوم معدنی به فعالان این بخش کمک شایانی کنند.
وی تصریح کرد: با توجه با فاصله قیمتی که بین دستگاه وارد شده و بازار فعلی وجود دارد برای بانکها ضریب اطمینان ارزشمندی ایجاد می شود که بایست مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به وجود بروکراسیهای پیچیده اداری در حل مشکلات معادن یادآور شد: ظرفیتهای بانکی موجود نتوانسته به موقع به نیازهای معادن خراسان جنوبی پاسخ دهد.
نائب رئیس خانه معدن خراسان جنوبی با اشاره به اینکه باید اعتماد، هماهنگی و رابطه نزدیک بین بانکها و معدن کاران وجود داشته باشد، افزود: لازم است بانکها بر مبنای یک اعتماد با معادن با سابقه و شناسنامه دار و قدیمی همکاری کنند.
سنگی که بانکها پیش پای معادن گذاشتهاند
پروین با انتقاد از شیوه اعتبارسنجی بانکها، گفت: بانکها بر سر راه اعطای تسهیلات به معدن کاران سنگ اندازی میکنند و وثایق ملکی سنگین درخواست میکنند.
وی ادامه داد: اگر به سرعت نتوانیم به بخش بحران زده معدن کمک کنیم در سال آینده خبری از رونق معدن و فعالیتهای معدنی در خراسان جنوبی وجود نخواهد داشت.
حسین امینی مدیر یکی از بانک های خراسان جنوبی گفت: در زمینه خرید و وارد کردن ماشین آلات معدنی باید کارت بازرگانی، ماشین آلات و معدن به نام یک نفر باشد تا از مزیتهای گمرکی بهره مند باشیم.
وی با اشاره به اینکه خواست ما بر این است که علی رغم همه تفاوت قیمتها و افزایش قیمتها زمینهای فراهم شود تا معدن کاران بتوانند ماشین آلات مورد نیاز خود را تأمین کنند، اظهار کرد: این مهم با همکاری و هماهنگی همه دستگاههای ذیربط محقق می شود..
این مدیر بانکی خراسان جنوبی بیان کرد: یک سری قراردادهایی را لیزینگ بانک با شرکتهای سازنده ماشینهای سنگین و سبک دارد که کارمزد و حق معامله را میگیرد که این به نفع خریدار است.
وی اظهار کرد: طبیعی است که برای ارائه تسهیلات به معدن کاران نمیتوان به طور کلی از ضمانت صرف نظر کرد ولی اگر شرایطی فراهم شود که ضمانت صندوق بیمه محصولات معدنی مورد تأیید قرار گیرد بسیار از موانع در این زمینه مرتفع می شود.
امینی بیان کرد: توقع داریم درک شرایط دوطرفه باشد چرا که منابع بانک ها نیز محدود است.
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