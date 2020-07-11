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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۹:۵۴

معاون روابط عمومی سپاه مرکزی:

گروه رادیویی فرزندان روح‌الله در استان مرکزی راه‌اندازی می‌شود

گروه رادیویی فرزندان روح‌الله در استان مرکزی راه‌اندازی می‌شود

اراک- معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه روح‌الله استان مرکزی از راه‌اندازی گروه رادیویی سپاه روح‌الله استان با عنوان فرزندان روح‌الله خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد شهرجردی اظهار کرد: گروه رادیویی سپاه در استان مرکزی با عنوان فرزندان روح‌الله از امسال به شکل آزمایشی به تولید برنامه و پخش آن از شبکه استانی اقدام می‌کند.

وی افزود: هدف از تشکیل و راه اندازی گروه رادیویی گامی بلند در راستای معرفی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های برنامه‌ها و مأموریت‌های سپاه روح الله در سطح استان است.

معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه روح‌الله استان مرکزی عنوان کرد: تولیدات این گروه رادیویی، در عرصه‌های مختلف فعالیت سپاه و بسیج به مدت ۲۰ الی ۲۵ دقیقه در زمان‌های تعیین شده از شبکه استانی آفتاب پخش می‌شود.

شهرجردی با اشاره به عرصه‌های مختلف این تولیدات گفت: برنامه‌های ساخته شده توسط این گروه تلویزیونی با موضوعات اردوهای جهادی (محرومیت‌زدایی، سازندگی و اقتصاد مقاومتی)، راهیان نور، فعالیت‌ها و عملکردهای مختلف فرهنگی و عقیدتی، آمادگی رزمی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین انتشار مهم‌ترین اخبار سپاه و بسیج در سطح استان است.

وی تاکید کرد: تا پایان سال تولید این دست برنامه‌ها به ویژه برنامه تلویزیونی فرزندان روح الله توسط روابط عمومی سپاه روح‌الله صورت خواهد گرفت و هر دو هفته یک‌بار با همکاری شبکه استانی بر روی آنتن خواهد رفت.

به گفته شهرجردی، با تشکیل گروه رادیویی در سپاه روح‌الله استان مرکزی شاهد تولیدات کم‌نظیر در جهت معرفی و شناساندن قابلیت‌های سپاه در عرصه‌های مختلف خواهیم بود همچنین سپاه و بسیج استان با ورود به این عرصه می‌تواند اثرات مطلوبی را در جامعه بر جای بگذارد.

معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه روح‌الله استان مرکزی تصریح کرد: سپاه از اول انقلاب تاکنون در پیشبرد اهداف نظام مقدس اسلامی خوش درخشیده و همواره در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان موفق عمل کرده است و امروز هم سپاه به عنوان یکی از مهمترین دستگاه‌های نظام جمهوری اسلامی در مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن حافظ ارزش‌های انقلاب اسلامی خواهد بود.

کد مطلب 4971342

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