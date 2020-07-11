۹۳۸ بیمار کرونایی در مازندران بستری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به افزایش تعداد مبتلا نسبت به بهبودیافتگان کرونایی در استان اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۳۷ بیمار جدید در استان شناسایی شد و شمار بستری شدگان به ۷۶۰ نفر در بیمارستان‌های تحت پوشش رسیده است.

وی افزود: همچنین در این مدت ۸۲ بیمار نیز از بیمارستان ترخیص شدند.

فرزاد جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل نیز با اشاره به ترخیص سه بیمار طی ۲۴ ساعت گذشته گفت: دراین مدت ۲۵ بیمار جدید پذیرش شدند و ۱۷۸ بیمار نیز در بیمارستان‌های تحت پوشش بستری هستند.