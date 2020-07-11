پایش و عارضه یابی ۴۰۰ واحد تولیدی راکد در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس عصر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی گلستان اظهارکرد: ۴۰۰ واحد تولیدی و صنعتی راکد در استان وجود دارد که باید مشکلات آن ها بررسی و احصا شود.

وی افزود: اگر مدیر آن شرکت انگیزه راه اندازی و رفع مشکل را داشت به وی کمک خواهیم کرد که دوباره آن را فعال کند اما اگر اراده ای نبود باید در مورد واگذاری تصمیم گیری شود.

حق شناس بیان کرد: واحدهای راکد، معادل سه شهرک صنعتی استان بوده و به جای این که به دنبال ایجاد واحدهای صنعتی جدید باشیم باید این واحدها را فعال کنیم.

طبق گفته استاندار گلستان ۲۵ درصد واحدهای صنعتی بلاتکلیف هستند که باید تلاش کنیم به چرخه تولید برگردند.

وی با تأکید بر ایجاد صنایع تبدیلی در استان، تصریح کرد که تعداد واحدهای فعال گلستان متناسب با ظرفیت های استان نیست و به همین دلیل علاوه بر این که ارزش افزوده از استان خارج می شود، هنگام برداشت محصول هم کشاورزان دچار مشکل می شوند.

حق شناس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برخی از دستگاه های اجرایی استان هنوز نتوانسته اند، همه اعتبارت خود را جذب کنند که شامل هلال احمر، راه و شهرسازی، آبفا، برق، راهداری، صداوسیما، دانشگاه گنبدکاووس و گلستان، پارک علم و فناوری، استانداری، سپاه نینوا، هواشناسی، بنیاد مسکن، دامپزشکی، شیلات، جهاد، نوسازی مدارس، ورزش و جوانان، امور عشایر و غیره است.

وی تأکید کرد که سازمان مدیریت باید لیستی از پروژه های نیمه تمام برای واگذاری، اعتبارت جذب نشده دستگاه ها، ردیف های متمرکز ادارات، مولدسازی و پنجره واحد (طرح هایی که چند مجوز گرفته اما در چند مجوز آنها باقی مانده) در جلسه بعد ارائه دهد.