مراسم های عروسی و سوگواری بیشترین عامل اوج کرونا درمازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان عصر شنبه در حاشیه جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به اینکه بیشترین تمرکز بحث‌های ستاد ملی مقابله با کرونا در روز جاری، نظارت بر دستور العمل ها و پروتکل‌هایی بود که در جلسات مختلف به استان‌ها و دستگاه‌های مختلف و از طریق رسانه‌ها به آگاهی مردم رسید، اظهار داشت: رعایت فاصله گذاری اجتماعی و بحث در خصوص نحوه رعایت ابلاغیه‌ها در مورد عدم برگزاری جلسات و تجمعات در فضاهای مسقف در زمان طولانی مهم‌ترین محور جلسه امروز بود.

وی افزود: تاکید شد که مراسم عروسی، سوگواری و … بویژه در شهرهای قرمز برگزار نشود چرا که تجربه نشان داده است که بیشترین شیوع و زمینه انتقال بیماری در برپایی این گونه تجمعات بوده است.

استاندار با بیان اینکه مسئولیت نظارت بر اینگونه امور نیز تقسیم شده است، عنوان کرد: نظارت بر این پروتکل‌ها در دستگاه‌های دولتی و اجرایی بعهده ستاد ملی و امور استخدامی و در استان‌ها بعهده استانداری‌ها و معاونت توسعه مدیریت و منابع می‌باشد.

حسین زادگان، تصریح کرد: در حوزه اصناف و بازار، نخستین جبهه نظارت، اتحادیه و اصناف و به لحاظ ساختار دولتی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت هستند.

استاندار، ایجاد تعادل بین سلامت و معیشت را مهم‌ترین موضوع مقابله با بیماری کرونا دانست و یادآور شد: مهم‌ترین عامل پیشگیری کننده از شیوع بیماری کرونا، فاصله گذاری اجتماعی و رعایت دستورالعمل‌ها وپروتکل های بهداشتی است و اگر به این نتیجه برسیم که ورود مسافران و گردشگران عامل اصلی انتقال بیماری است حتماً در ستاد ملی طرح و تصمیم گیری خواهد شد، چرا که در ایام عید نیز این تصمیمات در جهت صیانت از سلامت مردم اتخاذ شده بود.

مقام عالی دولت در استان، با بیان اینکه تردد بین شهرستانی بیش از تردد بین استانی و تجمعات غیرقانونی و تهدید کننده سلامت مردم بیش از حضور گردشگران در شیوع کرونا ویروس دخیل می‌باشد، افزود: ضمن توجه به عوامل تهدیدکننده دیگر، باید آگاه باشیم برای حفاظت خود در برابر رفتار این ویروس، باید بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت کنیم و بررسی‌ها نشان داده است مهم‌ترین عامل درگیری و شیوع بیماری، تجمعات، حضور در مراسم و عدم رعایت دستورالعمل هاست.

استاندار با بیان اینکه ۵۰ درصد از درآمد استان از بخش خدمات بویژه از حوزه گردشگری و عمدتاً در غرب مازندران است بر ضرورت حفظ معیشت و سلامت مردم تاکید و خاطرنشان کرد: خارج کردن استان از این مزیت، ضربات سختی به اقتصاد و معیشت اصناف، بازاریان و مردم استان وارد می‌کند لذا در صورت اجبار قطعاً سلامت مردم را انتخاب خواهیم نمود لیکن از آنجا که بر اساس اجماع جهانی، این ویروس حداقل تا یکسال دیگر وجود خواهد داشت لذا نمی‌توان اقتصاد را کاملاً تعطیل نمود مگر آنکه مجبور به انتخاب شویم، بدین ترتیب درست ترین تصمیم، همزیستی خردمندانه در مقابله با کرونا ضمن حفظ زندگی و اقتصاد جامعه است.

رئیس ستاد استانی مقابله با کرونا، تاکید کرد: نیاز به یک همکاری کامل داریم و برای اینکه در هیچ بخشی آسیب نبینم و از این بحران عالم گیر عبور نمائیم هم مردم باید کاملاً مسائل بهداشتی را رعایت کنند و هم دولت در اعمال محدودیت‌های لازم و نظارت بر آنها نهایت اهتمام را معمول دارد و گردشگران نیز به الزامات استان و شیوع کرونا در مازندران توجه نمایند.

وی با اشاره به اینکه در غرب مازندران علیرغم حضور بیشتر گردشگران، شهرهایی داریم که به دلیل رعایت مسائل بهداشتی، وضعیت آنها قرمز نشده است و در همان منطقه شهرهایی هستند که به دلیل عدم رعایت در وضعیت قرمز قرار دارند، اظهار داشت: همچنین در مرکز و شرق استان که در قیاس با غرب گردشگر کمتری داریم شهرهایی هستند که بدلیل تردد و مراودات بیشتر در شرایط قرمز به سر می‌برند، بنابراین اولویت اول، محدود کردن مراودات و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی است و گردشگران هم تا زمانی که به سلامت مردم آسیب نزنند در استان حضور یابند و در غیراین صورت طبق مصوبات تصمیمات لازم گرفته شود.