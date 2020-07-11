مولدسازی اموال غیرمنقول دولتی گلستان/۷۷۴ میلیارد تومان ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله عابدی عصر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه گلستان اظهارکرد: در سال جاری باید از همه امکانات و ظرفیت‌ها برای جهش تولید در حوزه دولتی و غیردولتی استفاده کنیم.

وی افزود: سال مالی سختی در پیش بوده و صرفه جویی در منابع و اعتبارات و اجتناب از فرآیندهای غیرضروری لازم است.

عابدی با بیان این‌که واگذاری پروژه‌های تملک سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی باید انجام شود، ادامه داد: باید اهتمام جدی در به ثمر رساندن آن دسته از پروژه هایی که در سال جاری قابل بهره برداری است، انجام شود.

وی در خصوص مولدسازی اموال غیرمنقول دولتی، گفت: بیش از ۷۷۴ میلیارد تومان به استان ابلاغ شده که ظرفیت خوبی برای دستگاه های اجرایی ایجاد خواهد کرد.

عابدی بیان کرد: توجه به گردشگری آبی، استفاده از ظرفیت دریای خزر و اقتصاد دریایی به عنوان پیشران توسعه باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین به زهکشی اراضی و لایروبی آب بندان ها اشاره کرد و افزود: جهت بخشی توسعه استان باید با تکمیل زنجیره تولید انجام شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان تأکید کرد که باید از ظرفیت های بندری استان در زمینه واردات چوب و یا موارد مشابه استفاده شود.

عابدی با بیان این که ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی استان است، گفت: باید راه فرار مالیاتی را بسته و از ظرفیت های مالیاتی در توسعه استان استفاده شود.

وی تصریح کرد: پیش‌نویس سند جهش تولید استان آماده شده و به زودی اعلام خواهد شد.

عابدی همچنین گفت: نشست هایی با قرارگاه خاتم الانبیا داشته و ۱۲ هزار میلیارد تومان تفاهم‌نامه بسته شده که امیدواریم اجرا شود.