پاسخگویی اجتماعی رکن اول آموزش پزشکی/ توسعه کمی را فراموش کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر حق دوست در اختتامیه سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری در محل دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: آموزش علوم پزشکی در این روزها همراه با نوآوری و تحقیق و به روز ترین فرآیندها است.

وی افزود: باهوش ترین جوانان کشور با کنکور وارد دانشگاه های علوم پزشکی می شوند و همین آموزش موثر بوده که در شرایط کرونا اقتدار آفرین بوده است و جزء موفق ترین حیطه های آموزشی کشور است. این آموزش تا حدی موثر است کهبسیاری از ایرانیان از خارج از کشور برای دریافت خدمات سلامت به ایران مراجعه می کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با ذکر خاطراتی از افرادی که وضعیت مناسبی در کودکی نداشته اند و با وجود زندگی تلخ توانسته اند در رشته پزشکی موفق شوند، اظهار داشت: اگر معلمی، استاد دانشگاهی و دانشجویی این سختی ها را درک نکند و نداند چه وظیفه ای دارد نمی تواند به مردم کمک کند.

وی افزود: اینکه با انبوه متقاضیان برای خارج از رفتن مواجه ایم و سال دوم دانشگاه تصمیم برای خارج رفتن دارند علت این است که این افراد نمی دانند هزینه تحصیل شان از کجا آمده و نمی دانند مسئولیت اجتماعی آنها چیست.

حق دوست اظهار داشت: هیات علمی واقعی کسی است که معنای پاسخگوی اجتماعی را درک کند. پاسخگوی اجتماعی را باید به عنوان رکن اول آموزش پزشکی قرار دهیم.

وی افزود: مبادا استادی ببیند که که دانشجویش افت تحصیلی پیدا کرده و یا سیگاری شده و یا افسرده شده و بی تفاوت باشد این وظیفه ما استادان است که به این موضوعات توجه کنیم.

معاون وزیر بهداشت خطاب به دانشگاه های علوم پزشکی تاکید کرد: نباید کور و بدون نقشه راه حرکت کنیم. فکر نکنیم با افزایش تعداد مقالات و رشته ها و دانشکده ها وظیفه خودمان را انجام داده ایم بلکه باید بدانیم که به کجا می خواهیم برسیم.

وی افزود: حتی اگر همه دانشگاه ها هم وجود نداشته باشند باید بدانیم که حرکت علمی کشور ادامه دارد. اما خیلی زود ممکن است به جایی برسیم که دانشجویی نباشد که بیاید سر کلاس. نباید خودمان را به خواب بزنیم در بسیاری از رشته های غیر علوم پزشکی، در خیلی از رشته های علوم پزشکی و حتی در برخی رشته های دستیاری کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت پر می شود.

حق دوست گفت: هر دانشگاه علوم پزشکی باید نقشه راه خود را ترسیم کند. دانشگاه ها باید نقشه آمایش سرزمین را جدی بگیرند و نقشه راه اختصاصی را تدوین کنند. اگر توانستیم مشخص کنیم که هر دانشکده و دانشگاهی به کجا می خواهد برسد آن وقت زمان مناسبی برای توسعه است.

وی گفت: عینک توسعه کمی را باید از چشم برداریم. تا کی می توانیم مرکز تحقیقاتی چهار نفره و گروه آموزشی سه نفره ایجاد کنیم . زمانی می توانیم بگوییم همگرایی ایجاد شده که در یک گروه آموزشی و یک مرکز تحقیقاتی چندین نفر همکاری کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت اضافه کرد: بحث جدایی وزارت علوم و وزارت بهداشت مطرح نیست. در یک دانشگاه علوم پزشکی نیز که از نظر فیزیکی دانشکده ها در یک مکان قرار دارند علوم پایه ای ها و بالینی ها با همدیگر گفتمان عملی ندارند پس نشان می دهد که درد جای دیگری است.

وی تاکید کرد: دنبال توسعه هدفمند باشید. دیگر توسعه کمی مطرح نیست و زمانی می توانیم مطمئن باشیم که برای چه و در چه جهتی گام بر می داریم که آموزش و دانشگاه ما هدفمند و دغدغه مند باشد.

به گزارش مهر، دکتر کامران سلطانی عربشاهی در سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری به عنوان پیشکسوت حوزه آموزش علوم پزشکی مورد تقدیر قرار گرفت.