۷۰ درصد خطوط واحدهای تولیدی گلستان نیازمند به روزرسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، مختار مهاجر عصر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه گلستان اظهار کرد: ۶۰۳ واحد تولیدی صنایع تبدیلی در استان داریم که چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تن ظرفیت تولید دارند.

وی افزود: در ۱۵ محصول رتبه اول تا پنجم را در کشور دارا بوده بنابراین نیازمند ایجاد و به روز کردن صنایع تبدیلی در این بخش ها هستیم.

مهاجر تصریح‌کرد: ظرفیت تولید دانه های روغنی استان (کلزا، سویا و آفتابگردان) ۲۰۳ هزار تن بوده (بدون پنبه) که ظرفیت کارخانجات ما ۵۰۰ هزار تن در روغن کشی است.

وی بیان کرد: ظرفیت تولید شیر استان حدود ۹۰۰ الی هزار و ۵۰ تن در روز است ولی صنایع تبدیلی این بخش در مجموع دو هزار و ۷۰۰ تن است.

رئیس جهاد کشاورزی گلستان اضافه کرد: ۶۰۰ هزار تن محصول باغی داریم ولی ظرفیت کنسانتره و آبمیوه گیری ما ۲۵۰ هزار تن است

مهاجر گفت: در گوجه فرنگی ۹۰۰ هزار تن در سال ظرفیت تولید رب گوجه فرنگی داشته اما خط های تولیدی تک محصولی بوده و تناسبی هم با میزان تولید ندارد.

رئیس جهاد کشاورزی گلستان با تأکید بر به روزکردن و دانش بنیان کردن خطوط تولید، ادامه داد: در پنج رسته ضروری است که این خطوط را به روزرسانی کنیم.

وی گفت: ۶۰ الی ۷۰ درصد خطوط تولید کارخانجات نیازمند بازنگری مجدد و یا اصلاح خطوط هستند تا ارزش افزوده بیشتری را در پی داشته باشند.