واگذاری ۴۰ کودک به فرزندخواندگی/صف نوبت ۳ساله برای خانواده متقاضی

به گزارش خبرنگار مهر، فرگل صحاب ابراهیمی عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان اظهار داشت: تعداد معلولین تحت پوشش بهزیستی استان، ۷۵ هزار و ۹۵۰، افراد دارای پرونده اجتماعی ۴۱ هزار و ۷۲۷، تعداد کل افراد مستمری بگیر ۷۵ هزار و ۷۰۹ و تعداد افراد دارای بیمه مددجویی نیز ۱۶۰ هزار نفر شامل ۹۰ هزار خانوار است.

وی با اشاره‌ای به آمار بخش امور اجتماعی- شبه خانواده اداره کل گفت: تعداد خانه‌های کودک و نوجوان و شیرخوارگاه و نوباوگان استان، ۲۵ مورد است که ۲۳ خانه غیردولتی بوده اما شیرخوارگاه و نوباوگان، دولتی است.

۲۵۶ کودک مقیم خانه‌های کودک و نوجوان استان

صحاب ابراهیمی، تعداد کودکان مقیم خانه‌ها را ۲۵۶ نفر دانسته و گفت: سرانه هر نفر از ۶۵۰ تا ۹۲۵ هزار تومان ‏متغیر است. همچنین تعداد فرزندان امدادبگیر از محل اعتبارات سازمان هزار و ۶۰۰ کودک بوده که سرانه ماهیانه هر نفر ۶۵۰ هزار تومان است.

وی با اشاره‌ای به طرح توانمندسازی این کودکان و نوجوان نیز گفت: این طرح شامل پرداخت سرمایه کار، کمک هزینه ترخیص و کمک هزینه آماده سازی شغلی می‌شود که در این راستا به ۲۱۹ نفر در این طرح کمک شده است.

مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی از واگذاری ۴۰ کودک به فرزندخواندگی در استان در طول یک سال خبر داد و گفت: از سال ۸۲ این امر از جمعیت هلال احمر به سازمان بهزیستی واگذار شده است که در طول یک سال اخیر ۴۰ کودک به خانواده‌های واجد شرایط، به فرزندخواندگی سپرده شده است که جهت رعایت عدالت در نوبت و ساماندهی متقاضیان از سال جاری این امر سامانه‌ای شده است.

۵۰۰ خانواده متقاضی واگذاری فرزندخوانده

وی ادامه داد: در استان ۵۰۰ خانواده متقاضی داریم که هر سال به طور میانگین درصدد واگذاری ۳۰ الی ۴۰ نوزاد به فرزندخواندگی هستیم که صف نوبت برای خانواده‌های متقاضی به طور میانگین سه الی چهار سال است.

صحاف افزود: در استان ما، واگذاری فرزند به صورت امین موقت، با استقبال زیادی مواجه نشده که متقاضیانی که شرایط این نوع واگذاری فرزند را می‌پذیرند، می‌توانند در این زمینه اقدام کنند.

فعالیت ۵۷۰ مهدکودک شهری و ۴۳۹ روستایی

وی با اشاره‌ای به تعداد مهدکودک‌های شهری و مراکز رفاه کودک و خانواده گفت: ۳۳ هزار کودک در ۵۷۰ مهدکودک شهری و۱۳ هزار کودک در ۴۳۹ مهدکودک روستایی نگهداری شده‌اند. همچنین ۲۰ مهدکودک آدینه مهر به منظور نگهداری کودکان نمازگزار در نماز جمعه به مدت سه ساعت فعال بوده‌اند.

صحاف ابراهیمی همچنین از ایجاد و گسترش ۳۱ مهد کودک در مناطق محروم و سکونت گاه‌های غیررسمی استان خبر داد و گفت: همچنین ۲۹ روستا مهد نیز توسعه و تجهیز شده‌اند.

وی از اجرای طرح غذای گرم در روستامهدها برای ۱۳ هزار کودک و اجرای طرح پرداخت شهریه سه دهک پایین درآمدی برای هزار و ۷۰۹ کودک خبر داد.

تعداد خانوارهای مستمری بگیر حدود ۲۳ هزار خانوار

مدیرکل بهزیستی استان، تعداد خانوارهای مستمری بگیر امور اجتماعی از محل اعتبارات سازمان و هدفمندی یارانه‌ها را ۲۲ هزار و ۹۸۳ خانوار عنوان کرده و گفت: مبلغ مستمری دریافتی خانوارها از ۱۷۲ تا ۵۳۶ هزار تومان متغیر است.

صحاف همچنین با اشاره به پرداخت خدمات مستمر و غیرمستمر به خانواده‌های دارای فرزند چندقلو تا شش سال گفت: خانوارهای دارای دوقلو، دو بار در سال و هر بار ۴۰۰ هزار تومان دریافت کرده و مبلغ مستمری دریافتی خانوارهای دارای سه قلو به بالاتر، ۳۸۴ تا ۴۱۶ هزار تومان به صورت ماهیانه است.