فوتی ناشی از کرونا در مراکز بهزیستی مرند وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران که به مناسبت هفته بهزیستی برگزار شد، با اشاره به چهلمین سالگرد تأسیس سازمان بهزیستی ابراز داشت: سازمان بهزیستی بعد از ۴۰ سال خدمت رسانی به بلوغ و کمال رسیده است و شعار امسال وضوح شفافیت و تحول در خدمات است.

وی با اشاره به اینکه از جمله اولویت‌های بهزیستی سلامت خانواده است، خاطرنشان کرد: معلولیت در مرند به دلایلی همچون ازدواج فامیلی، در این شهرستان بالاست که از میانگین ۷ تا ۱۰ درصد کشوری بالاتر است‌

رئیس اداره بهزیستی شهرستان مرند افزود: ۵۰۹۶ نفر معلول در شهرستان مرند وجود دارد که ۸۲ نفر ضایعه نخاعی هستند.

محمدزاده تاکید کرد: ۱۲۰۰ معلول ذهنی در شهرستان مرند داریم که ۵۰ درصد آن به دلیل مشکلات وراثتی است که بر این اساس دفتر مشاوره ژنتیک سال گذشته در مرند راه‌اندازی شد.

وی بیماری روانی مزمن را یکی از دلایل خودکشی عنوان کرد و گفت: باید گروه‌های همیار سلامت در روستاها و محلات راه‌اندازی شود تا غربالگری صورت بگیرد.

رئیس بهزیستی شهرستان مرند افزود: ۹۲ بیمار روانی و ۱۱۲ معلول ذهنی در مؤسسه سنگبران میشو و ۳۷ سالمند نیز در سرای سالمندان این شهرستان نگهداری می‌شوند.

محمدزاده همچنین با اشاره به وضعیت سالمندان و معلولان ذهنی در ایام کرونا گفت: شهرستان مرند در طول ایام کرونا یک نفر نیز فوتی ناشی از کرونا نداشته است، ۲۳۰ نفر از معلولین با همکاری شبکه بهداشت و درمان غربالگری شدند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان مرند در ادامه با بیان اینکه ۱۹۵۰ زن سرپرست خانوار در مرند تحت پوشش هستند، گفت: ۵۰۰ نفر از این زنان مستمری می‌گیرند و بقیه هزینه معیشتی دریافت می‌کنند.

وی گفت: ۹۰ کودک شبه خانواده نیز در مرند داریم که به دلیل مشکلات بین والدین در کنار بستگان خود زندگی می‌کنند.

محمدزاده تصریح کرد: ۱۱۲ کودک چندقلو تحت پوشش بهزیستی هستند و شهریه ۱۲۹ کودک نیز سال گذشته پرداخت شده و هزینه یک وعده غذای گرم به ۱۲۰۰ کودک در روستاهای این شهرستان پرداخت شده است.

محمدزاده در ادامه گفت: ۲۳۰ نفر سال گذشته در حوزه اشتغال حمایت شدند و به کارفرمایانی که افراد تحت پوشش را به کار می‌گیرند تسهیلاتی پرداخت شده است.

رئیس بهزیستی شهرستان مرند همچنین تصریح کرد: سال گذشته ۲۸ مسکن مددجویی با همکاری سپاه و برخی به صورت مستقل احداث شده است.

محمدزاده در بخشی دیگری با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه پیشگیری گفت: اورژانس اجتماعی با ارائه خدمات از طریق تماس با ۱۲۳ در اختیار شهروندان است سال گذشته ۳۰۳۷ مورد مداخله در بحران در مرند صورت گرفت و به ۳۰۰۰ نفر نیز مهارت‌های زندگی آموزش داده شد، همچنین ۲۰۰۰ پیشگیری از طلاق در پایگاه‌های محلات و روستاها صورت گرفت.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: ۷۶۴ معتاد در کمپ‌های میان مدت نگهداری می‌شوند و به ۹۶ نفر نیز در مرکز نگهداری خدمات ارائه می‌شود رئیس بهزیستی شهرستان مرند در ادامه از توزیع ۱۸ تن مرغ بین مددجویان خبر داد و گفت: به ۱۵ نفر از افراد تحت پوشش نیز وام کرونا به مبلغ ۵۰ میلیون ریال پرداخت شده و به ۳۱۰ نفر هم ۳۰۰ هزار تومان کمک بلاعوض شده است، ۲۵۰۰ بسته بهداشتی و غذایی نیز بین مددجویان توزیع شده است.

محمدزاده در بخش دیگری گفت: ۲۵ مؤسسه خیریه و مراکز غیردولتی در مرند فعالیت می‌کنند که مؤسسه سنگ بران میشو و سرای مهر بزرگترین این مجموعه‌ها هستند

وی با تشریح برنامه‌های هفته بهزیستی در این شهرستان گفت: یک منزل مسکونی در روستای باروج افتتاح می‌شود دو مرکز توانبخشی و مشاوره نیز در این هفته به بهره‌برداری می‌رسد دیدار با خانواده‌های مددجویان، تقدیر از پزشکان خیر و دیدار با امام جمعه نیز از جمله برنامه‌های هفته بهزیستی در شهرستان مرند است.