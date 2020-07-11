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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۲۰:۱۲

استاندار گلستان خبرداد

پرشدن واحدهای درمانی شرق گلستان/پیش بینی ایجاد بیمارستان صحرایی

پرشدن واحدهای درمانی شرق گلستان/پیش بینی ایجاد بیمارستان صحرایی

گرگان- استاندار گلستان با بیان این که ظرفیت واحدهای درمانی شرق استان تکمیل شده است، گفت: اگر این روند ادامه داشته باشد، بیمارستان صحرایی راه اندازی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس عصر شنبه در حاشیه جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه گلستان در خصوص آخرین وضعیت کرونا ضمن قدردانی از کادر درمان، اظهارکرد: کرونا تنها مختص گلستان نیست و به هر تعداد بیمار داشته باشیم و یا در محدوده قرمز کرونا قرار بگیریم خود تهران راسا اقدام می‌کند.

وی افزود: مشکل عمده ما در شرق گلستان بوده  که بخشی از واحدهای درمانی ما پر شده و طی هفته گذشته تلاش کردیم بیماران را به سایر واحدهای درمانی منتقل کنیم که به دلیل عدم همراهی  همراهان آن‌ها این انتقال انجام نشده و اگر این روند ادامه یابد ممکن است بیمارستان صحرایی در شرق گلستان ایجاد شود.

حق شناس ادامه داد: عامل اصلی شیوع کرونا در پیک دوم، عادت مردم به زندگی عادی و خسته شدن از شرایط اسفند ماه و فروردین ماه است.

وی گفت: تقریباً تا پایان خرداد در گلستان مشکل جدی در خصوص کرونا نداشتیم و بیماری به حالت ثبات رسیده بود که در تیر ماه دوباره افزایشی شد.

استاندار گلستان بیان کرد: عوامل زیادی در شدت گرفتن این بیماری نقش داشته که عروسی و عزا یکی از این دو عامل است.

حق شناس تصریح کرد: در ستاد استانی کرونا مصوب شده که برپایی عروسی و عزا جرم بوده و با متخلفان (مالکان تالار، باغ و یا منزل) برخورد خواهد شد.

وی افزود: قطعاً عدم برپایی عروسی و عزا اثرگذار است اما مهم تر از آن این است که مردم ما در مجامع حاضر نشوند و حتما از ماسک استفاده کنند و اگر مردم رعایت کنند می‌توانیم مانند پیک اول از این بلیه به سلامت عبور کنیم.

کد مطلب 4971430

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    نظرات

    • IR ۱۱:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
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      باسلام:قبلا دکتر فاضل اومده وضعیت بیمارستانهای گنبد را دیده از مرکز استان-گرگان تقاضای امکانات داریم.انشالله این روزها با دعای خیر و همراهی همگی زودتر تمام بشه و این بلا از زندگی تمام مردم دوربشه

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