حکم قضائی تخریب هتل شمیرانات قطعی است

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی عصر شنبه در جلسه کارگروه کاهش تولید و رفع موانع سرمایه گذاری با اشاره به اینکه هتل آریانا شمیرانات ۳ طبقه مازاد بر پروانه ساخت دارد اظهار داشت: حکم قضائی مبنی بر تخریب آن قطعی است و قابل بخشش نیست.

استاندار تهران با بیان اینکه برای استانداری و دستگاه قضائی محرز شده که ۳ طبقه از هتل آریانا خارج از ضوابط احداث شده است افزود: در خصوص نحوه اجرای این حکم دستگاه قضائی به مالک این اجازه را داد که خودش این ۳ طبقه مازاد را تخریب کند اما اجرای این حکم تخریب با تأخیر مواجه شده است.

محسنی بندپی بیان داشت: ساخت هتل به جذب گردشگر در کشور کمک می‌کند و از مالک هتل درخواست می‌شود هر چه زودتر این تخلف ساختمانی را رفع کند تا شاهد افتتاح این هتل باشیم.

گفتنی است که در این جلسه به مشکلات احداث هتلی در بلوار آفریقای تهران، مشکلات صنف قالی شویان شهر ری و درخواست مجتمع تجاری، گردشگری و تفریحی در شهرستان ملارد نیز مورد رسیدگی قرار گرفت.