برنامه های مذهبی ماه محرم با رعایت مسائل بهداشتی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان شامگاه شنبه در حاشیه دیدار با فرماندار و امام جمعه رامسر بر ضرورت احداث مجتمع فرهنگی و قرآنی با هماهنگی فرماندار در رامسر خبر داد.



حجت الاسلام شکریان در خصوص برگزاری برنامه‌های ماه محرم ضمن تقدیر از فعالیت مساجد، روحانیون، مداحان و هیئات مذهبی در ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: فعالیت‌های مذهبی و دینی تعطیل نیست و نحوه‌ی برگزاری برنامه‌ها به صورت مجازی و در صورتی که مشکلی نباشد با رعایت دستورات بهداشتی برگزار می‌شود.



وی در ادامه افزود: تشکلهای دینی و فرهنگی، مطابق با فرامین مقام معظم رهبری و مراجع معزز، تابع قوانین و دستورات ستاد مبارزه با کرونا عمل می‌کنند.