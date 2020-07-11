به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان شامگاه شنبه در حاشیه دیدار با فرماندار و امام جمعه رامسر بر ضرورت احداث مجتمع فرهنگی و قرآنی با هماهنگی فرماندار در رامسر خبر داد.
حجت الاسلام شکریان در خصوص برگزاری برنامههای ماه محرم ضمن تقدیر از فعالیت مساجد، روحانیون، مداحان و هیئات مذهبی در ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: فعالیتهای مذهبی و دینی تعطیل نیست و نحوهی برگزاری برنامهها به صورت مجازی و در صورتی که مشکلی نباشد با رعایت دستورات بهداشتی برگزار میشود.
وی در ادامه افزود: تشکلهای دینی و فرهنگی، مطابق با فرامین مقام معظم رهبری و مراجع معزز، تابع قوانین و دستورات ستاد مبارزه با کرونا عمل میکنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران:
برنامه های مذهبی ماه محرم با رعایت مسائل بهداشتی برگزار می شود
رامسر- مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران گفت: فعالیت های دینی ومذهبی در ایام ماه محرم با رعایت برنامه های بهداشتی برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان شامگاه شنبه در حاشیه دیدار با فرماندار و امام جمعه رامسر بر ضرورت احداث مجتمع فرهنگی و قرآنی با هماهنگی فرماندار در رامسر خبر داد.
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